Украина предлагала помощь Словакии после остановки транзита газа, но Фицо высокомерно отказался – Зеленский

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо "высокомерно отказался" от помощи, которую Украина предлагала его стране на время адаптации к отсутствию транзита российского газа. Сейчас он "пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину из себя на кого-то другого".

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Об этом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. На своей странице в X (Twitter) 12 января он опубликовал пост с резкой критикой премьера Словакии. Сообщение обнародовано на английском, украинском и словацком языках.

Президент Украины отметил, что недавно Фицо вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме.

"Видимо, для него лично это непросто – вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же ошибки.

Это было очевидной ошибкой Фицо – надеяться, что его теневые схемы с Москвой будут существовать до бесконечности", – написал Зеленский.

Фицо, как указал он, сделал ставку на Москву, а не на свою страну, объединенную Европу или здравый смысл. И это была проигрышная ставка.

"Надеемся, что дальнейшая диверсификация источников поставок энергоресурсов в Европу, сотрудничество с Еврокомиссией, а также реализация политики президента США Дональда Трампа для увеличения поставок на континент американского газа помогут преодолеть проблемы, возникающие из-за недальновидности отдельных европейских деятелей", – подытожил лидер Украинского государства.

Как писал OBOZ.UA, за день до этого Роберт Фицо в выступлении на парламентском комитете заявил, что "Россия никогда не обманывала Словакию, в отличие от Украины". В чем именно наша страна "обманывала" словаков, он не уточнил, но сказал, что Владимир Зеленский ездит по Европе, "попрошайничает" и "шантажирует других".

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