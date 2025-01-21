Трамп заставит ЕС покупать больше американских газа и нефти: чем уж шантажирует президент США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожает Европейскому Союзу (ЕС) торговыми пошлинами. Новая американская администрация готова начать торговую войну, если Европа не станет закупать больше нефти и газа у США.

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Как пишет Bloomberg, об этом после своей инаугурации 20 января заявил Трамп журналистам в Белом доме. "Единственное, что они могут сделать быстро, – это купить нашу нефть и газ. Либо мы уладим это с помощью пошлин, либо или им придется покупать нашу нефть и газ", – пригрозил 47-ой президент США.

Впрочем, это нельзя назвать шоком для ЕС, где уже рассматривают возможность увеличения объемов импорта энергоресурсов из США, которые являются крупнейшим в мире производителем сырой нефти и экспортером сжиженного природного газа (СПГ). А в 2024 году председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что импорт СПГ из США может заменить российский сжиженный газ.

Однако в краткосрочной перспективе перед США открыто не так много возможностей для увеличения экспорта СПГ. Поскольку сжиженный газ продается по долгосрочным контрактам, добавление грузов в Европу потребует согласия от первоначальных покупателей на перенаправление поставок в ЕС, что не увеличит объемы экспорта США само по себе. А на реализацию долгосрочных соглашений между европейскими потребителями и американскими СПГ-производителями уйдут годы.

"Мы заработаем много денег на энергии. У нас их больше, чем у кого-либо другого", – заверил он журналистов.

Трамп стремится активизировать развитие американской энергетики, объявив чрезвычайное положение в энергетике и отменив запрет на аренду морских нефтегазовых месторождений, фактически заблокировавший бурение в большинстве прибрежных вод США. Он также упразднил запрет своего предшественника Джо Байдена на утверждение новых заводов по экспорту CПГ и отменил мораторий на выдачу новых экспортных лицензий.

На этом фоне после колебаний европейские фьючерсы на СПГ выросли на 1,6% в начале торгов. Ожидается, что в 2025 году спрос на сжиженный природный газ в Европе вырастет более чем на 15%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Трамп подписал указы об отмене климатических правил США и увеличении добычи нефти и газа, а также объявил о "национальном чрезвычайном положении в сфере энергетики". После инаугурации он пообещал, что США вступят в новую эру разведки нефти и газа.

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