'Не украинский слуга': Фицо пригрозил ветировать помощь Украине и назвал Майдан 'государственным переворотом'

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что наложит вето на финансовую помощь Европейского Союза Украине. Также он выдал, что никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это, по мнению Фицо, приведет к третьей мировой войне.

Видео дня

Кроме того, глава правительства заявил, что готовится к государственному перевороту, которого пытается добиться оппозиция, назвав это попыткой Майдана. Свое обращение Фицо опубликовал в соцсети Facebook.

Фицо отреагировал на встречу украинского президента Владимира Зеленского с с главой крупнейшей оппозиционной партии Словакии Михалом Шимечкой. По мнению премьера Словакии, у представителей оппозиции нет полномочий вести такие переговоры, при этом назвал своих политических оппонентов "проукраинской и антисловацкой оппозицией".

"У меня нет абсолютно никаких проблем с тем, что делегация "Прогрессивной Словакии" поехала в Киев. Когда у тебя нет полномочий или обязанностей, ты можешь вести переговоры на космической станции на Марсе", – заявил он.

При этом Фицо пожаловался, что оппозиция якобы готовит в Словакии государственный переворот, и назвал это попыткой Майдана.

"Мы готовимся ко всем возможным альтернативам. Мы будем готовы ко всему. В основном к Майдану, то есть государственному перевороту, которого так пытается добиться оппозиция, особенно "Прогрессивная Словакия", – сказал премьер.

В своем обращении Фицо пригрозил наложить вето на дальнейшую финансовую помощь Евросоюза Украине, поскольку ее одобрение требует единогласия.

"Роберт Фицо – премьер-министр Словакии, а не украинский слуга", – заявил он.

Кроме того, политик в очередной раз подчеркнул, что никогда не поддержит членство Украины в НАТО и не предложит отправить войска в Украину, чтобы повернуть оружие против РФ.

Напомним, 17 января в Киев приезжала делегация от крупнейшей оппозиционной партии Словакии "Прогрессивная Словакия". Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой этой политсилы Михалом Шимечкой.

Как сообщал OBOZ.UA:

13 января премьер Словакии Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского встретиться и обсудить споры, возникшие на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. По его словам, такая встреча может состояться на территории Словакии, недалеко от границы с Украиной. При этом Фицо отметил, что хотел бы, чтобы она состоялась "как можно скорее".

Президент Украины лаконично ответил премьеру Словакии на предложение встретиться. Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев в пятницу, правда, не указал, в какую именно. Эта деталь оставила поле для догадок – речь идет о пятнице 17 января или это отсылка к известной поговорке о "дождике в четверг", как намек на то, что Фицо испугается ехать в столицу Украины.

В конце концов у Фицо сообщили, что словацкий премьер не приедет в Киев. Его однопартиец, вице-спикер местного парламента Тибор Гашпар заявил, что "это невозможно". Сам Роберт Фицо заявил, что ищет другую дату для встречи с Зеленским.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!