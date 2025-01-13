Фицо пригласил Зеленского обсудить транзит российского газа: где он предлагает встретиться. Видео

Премьер Словакии Роберт Фицо после того, как обозвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом", пригласил его встретиться и обсудить споры, возникшие на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. По его словам, такая встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.

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Об этом говорится в публичном обращении Фицо к президенту Зеленскому, которое он обнародовал на своей странице в Facebook. Словацкий премьер отметил, что хотел бы, чтобы встреча состоялась "желательно как можно скорее".

"Господин президент, ваше решение прекратить транзит газа через Украину в Словакию и других потребителей наносит значительный ущерб самой же Украине, Словакии и другим членам Евросоюза", – сказал Фицо.

При этом в своем обращении он подчеркнул, что не намерен отвечать на заявление Зеленского, сделанное 12 января, в котором украинский президент сказал, что предлагал помощь словацкому народу, но Фицо "напыщенно отказался".

"Позвольте мне как высшему представителю словацкой исполнительной власти пригласить вас на переговоры", – сказал глава словацкого правительства.

Фицо отметил, что встреча может состояться на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.

Фицо заявил, что переговоры якобы создадут хорошие предпосылки для открытой дискуссии о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины.

"Подобная встреча создаст благоприятные условия для откровенного обсуждения поставок газа в Словакию и другие страны через Украину, возможных технических решений в связи с завершением действия договора между соответствующими украинской и российской компаниями 31 декабря 2024 года, а также влияния остановки транзита газа через Украину на снижение конкурентоспособности европейской экономики и развития двусторонних отношений между Словакией и Украиной", – добавил Фицо.

Также Фицо не упустил возможности выставить себя миротворцем и заявил, что якобы поддерживает "существующие мирные планы".

"Во всех своих заграничных поездках я подчеркиваю необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддерживаю существующие мирные планы и предлагаю, чтобы мирные переговоры на любом уровне проходили и в Словакии", – отметил словацкий политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "Россия никогда не обманывала Словакию, в отличие от Украины". В чем именно Украина "обманывала" словаков, он не уточнил, но сказал, что президент Владимир Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

Глава украинского государства Владимир Зеленский подверг резкой критике премьера Словакии. Президент заявил, что Фицо "напыщенно отказался" от помощи, которую Украина предлагала его стране на время адаптации к отсутствию транзита российского газа. Сейчас он "старается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину из себя на кого-то другого".

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