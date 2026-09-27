Трамп анонсировал завершение войны в Иране и пообещал "низкие цены" на нефть

Война на Ближнем Востоке закончится, "как только Иран сдастся", и это, по мнению президента США Дональда Трампа, произойдет уже скоро. После этого цены на нефть начнут падать, пообещал республиканец.

Видео дня

Об этом он заявил в воскресенье, 27 сентября, общаясь с прессой перед отъездом из Белого дома. Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой на YouTube-канале The White House.

"Цены на нефть будут падать, как только Иран сдастся, как только война закончится, а это произойдет очень скоро. Цены на нефть резко снизятся", – сказал американский президент. Он не уточнил, когда именно рассчитывает на прекращение войны.

Также Трамп заверил, что "практически все" цены в США снизились по сравнению с периодом президентства демократа Джо Байдена.

"И помните одно: нефть сейчас дешевле, чем при администрации Байдена. Но, несмотря на все это, мы вывозим огромные объемы нефти – прошлой ночью мы вывезли рекордный объем нефти из Ормузского пролива, больше, чем вывозили до начала войны", – заявил Трамп.

Что предшествовало

Еще совсем недавно Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по объектам российской нефтяной промышленности. Президент США утверждал, что именно украинские атаки якобы вызывают дефицит дизельного топлива в мире.

В Москве обрадовались такому заявлению Трампа. "Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре", – отреагировал на слова лидера Белого дома Дмитрий Песков, пресс-секретарь диктатора Владимира Путина.

Как писал OBOZ.UA:

– Китай призвал Соединенные Штаты Америки и Исламскую Республику Иран как можно скорее возобновить переговоры и урегулировать конфликт между ними. В Пекине заявили, что противостояние Вашингтона и Тегерана не соответствует общим интересам сторон и международного сообщества. Китайская сторона призвала вернуться к дипломатии и решать спорные вопросы путем диалога.

– По данным американских СМИ, Дональд Трамп отклонил предложение иранцев о прекращении огня. Не исключено возобновление боевых действий, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации в регионе в ближайшие недели и от результатов голосования в Конгрессе.

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