Поездам в Карпаты вернут нормальные маршруты: когда УЗ изменит график
Оператор железнодорожных перевозок "Укрзалізниця" завершила ремонтные работы, из-за которых были изменены маршруты поездов в Карпатах на направлении на перегоне Ясиня – Вороненко. Нормальное функционирование рейсов возобновят с 27 мая.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". "Сегодня, 26 мая, пассажирские поезда еще курсируют до/с станции Ворохта... С завтрашнего дня, 27 мая, движение пассажирских поездов восстанавливается в обоих направлениях", – отметили в компании.
Так, из Ворохты организован автобусный трансфер пассажиров до конечных остановок. Речь идет о таких рейсах:
- №5/6 Запорожье – Ясиня – Запорожье;
- №15/16 Харьков – Ясиня – Харьков;
- №25/26 Одесса – Ясиня – Одесса;
- №33/34 Кривой Рог – Ясиня – Кривой Рог;
- №95/96 Киев – Рахов – Киев;
- №357/358 Киев – Ясиня – Киев.
При этом в УЗ предупредили, что пока что поезда будут курсировать по участку Ясиня – Вороненко с пониженной скоростью. Это может привести к задержкам рейсов – правда, максимум на 15 минут (по станции Ясиня).
Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский также уточнил, что работы на участке завершились с опережением сроков. "Проработав более трех суток наша инфраструктурная команда восстановила (по сути "пересобрала") 18-метровую насыпь, которую размыло и "повело". Застрявший в "плену стихии" поезд уже провели тестово", – сообщил он и опубликовал соответствующее видео.
Напомним, из-за провала земной породы и просадки пути на участке Ясиня – Вороненко было временно перекрыто движение поездов. Из-за этого 23 мая движение этих поездов уже ограничивали:
- №6 Ясиня – Запорожье: отправлялся из Ворохты;
- №25/26 Одесса – Ясиня: курсировал с/до станции Ворохта;
- №96 Рахов – Киев: отправлялся со станции Вороненко;
- №357/258 Киев – Ясиня – Киев: курсировал с/до станции Микуличин.
Тогда же пассажиров предупредили, что участок сложный для укрепления грунта, но работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры. На месте происшествия работала специализированная железнодорожная и обычная автотракторная техника, уточняли в УЗ.
Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" запустила сразу 2 временных поезда из Киева – в большой региональный центр Винницу и один из крупнейших городов страны Днепр. Билеты уже поступили в продажу.
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