Поездам в Карпаты вернут нормальные маршруты: когда УЗ изменит график

Оператор железнодорожных перевозок "Укрзалізниця" завершила ремонтные работы, из-за которых были изменены маршруты поездов в Карпатах на направлении на перегоне Ясиня – Вороненко. Нормальное функционирование рейсов возобновят с 27 мая.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". "Сегодня, 26 мая, пассажирские поезда еще курсируют до/с станции Ворохта... С завтрашнего дня, 27 мая, движение пассажирских поездов восстанавливается в обоих направлениях", – отметили в компании.

Так, из Ворохты организован автобусный трансфер пассажиров до конечных остановок. Речь идет о таких рейсах:

№5/6 Запорожье – Ясиня – Запорожье ;

; №15/16 Харьков – Ясиня – Харьков ;

; №25/26 Одесса – Ясиня – Одесса ;

; №33/34 Кривой Рог – Ясиня – Кривой Рог ;

; №95/96 Киев – Рахов – Киев ;

; №357/358 Киев – Ясиня – Киев.

При этом в УЗ предупредили, что пока что поезда будут курсировать по участку Ясиня – Вороненко с пониженной скоростью. Это может привести к задержкам рейсов – правда, максимум на 15 минут (по станции Ясиня).

Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский также уточнил, что работы на участке завершились с опережением сроков. "Проработав более трех суток наша инфраструктурная команда восстановила (по сути "пересобрала") 18-метровую насыпь, которую размыло и "повело". Застрявший в "плену стихии" поезд уже провели тестово", – сообщил он и опубликовал соответствующее видео.

Напомним, из-за провала земной породы и просадки пути на участке Ясиня – Вороненко было временно перекрыто движение поездов. Из-за этого 23 мая движение этих поездов уже ограничивали:

№6 Ясиня – Запорожье: отправлялся из Ворохты;

№25/26 Одесса – Ясиня: курсировал с/до станции Ворохта;

№96 Рахов – Киев: отправлялся со станции Вороненко;

№357/258 Киев – Ясиня – Киев: курсировал с/до станции Микуличин.

Тогда же пассажиров предупредили, что участок сложный для укрепления грунта, но работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры. На месте происшествия работала специализированная железнодорожная и обычная автотракторная техника, уточняли в УЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" запустила сразу 2 временных поезда из Киева – в большой региональный центр Винницу и один из крупнейших городов страны Днепр. Билеты уже поступили в продажу.

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