"Укрзалізниця" запускает поезда, которые будут ездить по "особым" дням: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила сразу 2 временных поезда из Киева – в большой региональный центр Винницу и один из крупнейших городов страны Днепр. Билеты уже поступили в продажу – и, в частности, на рейс из Киева в Винницу 1 июня они стоят 491,13 грн (1 класс), а на рейс 6 июня из Киева в Днепр – 2004,62 грн (люкс).

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд №267/268 Киев – Винница – Киев будет ходит 1 и 8 июня.

"Будет курсировать составом купейных вагонов с местами для сидения", – рассказали в "Укрзалізниці".

Поезд №220/219 Киев – Днепр будет курсировать 6, 8 и 13 июня.

Этот поезд, отмечается, оборудован купейными вагонами с сидячими местами. А также вагонами класса СВ со спальными местами.

Расписание поездов

Поезд №267/268 Киев – Винница – Киев.

Отправление из Киева – 08:33. Прибытие в Винницу – 11:46.

Отправление из Винницы – 17:39. Прибытие в Киев – 20:42.

Поезд №220/219 Киев – Днепр.

Отправление из Киева – 13:25. Прибытие в Днепр – 20:32.

Отправление из Днепра: 6 и 8 июня – 08:23, а 13 июня – 8:36. Прибытие в Киев – 16:17 и 15:31 соответственно.

Где купить билеты на новые поезда

В приложении Укрзалізниці.

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на поезда

На рейс 1 июня из Киева поезда №267/268 Киев – Винница – Киев билеты продают в вагоны 1 класса. Цена – 491,13 грн.

А на рейс 6 июня из Киева поезда №220/219 Киев – Днепр билеты реализуют в вагоны люкс. Стоят же проездные документы 2004,62 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила новые даты для курсирования временного поезда 801/802 на популярном среди туристов направлении Черновцы – Львов – Черновцы. Теперь последняя поездка запланирована на 30 июня, тогда как ранее – на 31 мая.

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