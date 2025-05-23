В Украине массово изменили маршруты поездов: какие будут ехать по обновленным рейсам

"Укрзалізниця" изменила маршруты сразу 12 поездов на западе страны. Причина – провал земной породы и временное перекрытие движения на участке Ясиня – Вороненко. Ожидается, что измененные маршруты будут действовать только 23 мая – пока будут идти работы по восстановлению участка.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о поездах:

Поезд №144 Рахов – Чернигов.

Будет отправляться в 12:24 из Яремче.

№55 Киев – Рахов.

В рейс в Киев будет отправляться со станции Микуличин в 18:48.

№95 Киев – Рахов.

В рейс в Киев будет отправляться со станции Вороненко в 21:08.

№107 Киев – Рахов.

В рейс в Киев будет отправляться со станции Вороненко в 13:50.

№5 Запорожье – Ясиня.

В рейс в Запорожье будет отправляться из Ворохты в 13:03.

№25 Одесса – Ясиня.

Будет курсировать только до станции Ворохта – прибытие в 11:35. В рейс в Одессу будет отправляться из Ворохты в 15:35.

№357 Киев – Ясиня.

Будет курсировать только до станции Микуличин – прибытие в 11:58. В рейс в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27.

№1 Харьков – Ворохта.

Будет курсировать только до станции Яремче – прибытие в 12:55. В рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12.

№143 Сумы – Рахов.

Будет курсировать до станции Ворохта – прибытие в 16:28.

№234 Рахов – Киев.

Будет отправляться в из Ворохты в 22:36.

Пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя – Деловое будет ограничен в Делятин.

Также изменения затронули поезд №233 Киев – Рахов. Он доехал только только до станции Яремче.

"Для пассажиров всех поездов дальнего сообщения "Укрзалізниця" организует автобусные трансферы по обоим направлениям с конечных станций временно сокращенных маршрутов", – рассказали в перевозчике.

Кроме того, подчеркивается, пассажиров поезда №96 Рахов – Киев везут резервными вагонами после автобусного трансфера из Ясини. Такие же трансферы сегодня в течение дня доставят пассажиров остальных поездов раховского направления в:

Ясини;

Квасы;

Рахов.

Изменения в маршрутах поездов могут продлить

Вместе с тем, отмечается, участок сложный для укрепления грунта. Поэтому продолжительность работ может увеличиться до 3 суток.

"Восстановление участка начато сразу, работы проводились всю ночь и будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры. Вся техника и команды на месте", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила новые даты для курсирования временного поезда 801/802 на популярном среди туристов направлении Черновцы – Львов – Черновцы. Теперь последняя поездка запланирована на 30 июня, тогда как ранее – на 31 мая.

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