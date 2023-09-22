В Украине дорожает популярный овощ: сколько стоит и почему цены выросли
В Украине началось подорожание репчатого лука. Причиной стало несоответствие спроса и предложения. За неделю фермеры подняли стоимость популярного овоща в среднем на 26%. В ближайшее время это скажется и на розничных расценках. Пока же лук в крупных торговых сетях продают по 10,5-14 грн/кг, а на оптово-розничных рынках – по 11 грн/кг.
Производители лука активно повышают цены из-за высокого спроса, объясняют аналитики EastFruit. По их данным, лук под конец сентября скупают как розничные торговые сети, так и оптовые компании.
А сами фермеры при этом не хотят продавать весь урожай сейчас. Большую часть качественного лука они закладывают в хранилища, чтобы реализовать позже, когда цены поднимутся еще выше.
Небольшое предложение также связано не с лучшим урожаем овоща. На качество лука негативно повлияли неблагоприятные для этой культуры погодные условия, отмечают эксперты.
Так, по состоянию на третью неделю сентября фермеры отгружают свою продукцию не дешевле 9-15 грн/кг, что более чем на четверть дороже, чем неделей ранее. При этом лук все равно стоит вдвое дешевле, чем в сентябре прошлого года.
Как показал мониторинг OBOZREVATEL, по состоянию на 22 сентября лук на оптово-розничном рынке "Столичный" продают в среднем по 11 грн/кг. На львовском "Шуваре" – в среднем 11,5 грн/кг.
В супермаркетах наблюдается более заметный разброс цен. Например, "АТБ" предлагает килограмм лука за 12,95 грн, "Сильпо" – за 10,9 грн/кг, "Новус" – за 10,5 грн, а "Метро" – 14,16 грн/кг.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в целом дорожают овощи т. н. борщевого набора. В частности, на некоторые – свеклу и капусту – цены уже выросли на 5-10%. Еще больше увеличилась стоимость картофеля – сразу на 30-40%. В дальнейшем же подорожание овощей будет еще больше, ведь сейчас наблюдается только его первый этап.
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