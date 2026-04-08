Одно слово полностью изменило смысл: у Орбана подделали доказательства о захваченной наличке Ощадбанка. Видео

Венгерские таможенники подделали "доказательства" в рамках расследования относительно незаконного удержания средств и ценностей Ощадбанка, незаконно изъятых в начале марта. В частности на опубликованном видео с телефона одного из инкассаторов наложена несуществующая фраза на венгерском языке о "коррупционных деньгах".

Об этом сообщили в Ощадбанке. Видео, которое мало подтвердили ложные обвинения в сторону Украины опубликовало венгерское Национальное налоговое и таможенное управление (NAV).

В частности в NAV опубликовали видео, которое получили с мобильного телефона одного из инкассаторов. Чтобы хоть как-то аргументировать задержание имущества инкассаторов, венгерские таможенники подделали видео.

"Для публикации на венгерскую аудиторию были наложены субтитры на венгерском языке, к которым добавлена несуществующая в звуковой дорожке фраза "коррупционные деньги". Именно на этой специально добавленной фразе и основываются выводы NAV в привязке этого видео к делу о незаконном задержании средств Ощадбанка", – отметили в финучреждении.

Что известно о видео

На нем видно, как инкассаторы заверяют документы печатями в туалете, очевидно, за пределами инкассаторского авто. В Ощадбанке подтвердили, что собственное видео является настоящим – его записали 10 марта 2025 года в окрестностях Вены.

В государственном финучреждении отметили, что инкассаторы распечатывают пакет документов в дороге, поскольку выезжают к подготовке средств контрагентом. Для этого инкассаторские машины оборудованы мобильным офисом, включающим в том числе ноутбук и принтер, а также Starlink и инвертором.

Но во время поездки 10 марта сломался инвертор, из-за чего бригаде пришлось воспользоваться доступом к электросети на парковке (гостиницами инкассаторы в коротких поездках – продолжительностью 3 суток – не пользуются), чтобы распечатать документы: CMR, упаковочный лист, инвойс, тикет. Эти документы были подписаны руководителем группы и заверены печатью.

В "Ощаде" заверили: указанные процессы задокументированы и внесены в систему таможенных органов отправителя (Евросоюза) и таможенных органов Украины, а оригиналы отраженных на видео документов есть в наличии и содержат соответствующие штампы таможенных органов Венгрии и Украины.

Что известно об изъятой наличности

Кроме того, в NAV подтвердили, что изъятые банкноты были новыми, недавно напечатанными и никогда не использовались в обращении. Но полностью соответствует законной деятельности Ощадбанка и условиям международного соглашения с Райффайзен банком.

Венгерские таможенники отметили, что задержанные украинские граждане имеют статус свидетелей. Но несмотря на это следственный орган все еще не ответил на многочисленные запросы относительно правовых оснований содержания имущества сотрудников, в частности мобильного телефона одного из инкассаторов, а также относительно доступа к информации, которая на нем содержится. В Ощадбанке это считают противоправными действиями, как и публикацию видео.

"Ощадбанк требует немедленного возвращения всех незаконно изъятых активов и оставляет за собой право на юридические действия против распространения дезинформации", – отметили в банке.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Инкассаторов впоследствии отпустили, но наличные и золото Венгрия не вернула до сих пор.

Налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейский центральный банк (ЕЦБ) разделяет оценку Национального банка Украины (НБУ) относительно ситуации с захватом Венгрией наличных Ощадбанка. НБУ направил письмо в ЕЦБ после того, как венгерские власти захватили наличные деньги и золото, которые направляли из австрийского Raiffeisen Bank International в государственный Ощадбанк.

