Европейский центробанк отреагировал на письмо НБУ: захват Венгрией наличных для Украины может подорвать доверие к евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что разделяет оценку Национального банка Украины (НБУ) относительно ситуации с захватом Венгрией налички, которую Ощадбанк доставлял в Украину. НБУ направил письмо в ЕБЦ после того, как венгерские власти захватили наличные деньги и золото, которые направляли из австрийского Raiffeisen Bank International в государственный Ощадбанк.

Как пишет FT, президент ЕЦБ Кристин Лагард выразила обеспокоенность, ведь такие действия Венгрии могут подорвать доверие к евро. Так, она также отметила, что "разделяет оценку НБУ и четко подчеркнула риски, которые эта ситуация создает для статуса евро как международной валюты", сказал представитель, добавив, что Лагард поднимет этот вопрос непосредственно с властями в Будапеште и Брюсселе.

Венгрия вернула транспортные средства, но удержала часть наличности и золота – 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Для ЕЦБ этот эпизод касается чувствительного вопроса: доверие к евро как глобальной валюте зависит также от бесперебойного функционирования финансовой инфраструктуры и правовой уверенности во всех государствах-членах.

В пресс-службе НБУ в комментарии для OBOZ.UA отметили: "Мы уже получили ответ от президента ЕЦБ Кристин Лагард. Госпожа Лагард разделяет наши аргументы и отмечает риски такой ситуации для евро как международной валюты. Она также пообещала обратить внимание президента Европейской комиссии на письмо от НБУ, поделиться с ней собственными беспокойствами, а также лично обсудить этот вопрос с представителями Венгрии".

Глава НБУ Андрей Пышный обратился к ЕЦБ сразу после незаконных действий Венгрии. Еще 8 марта он заявил: "мы ведем активную коммуникацию с европейскими партнерами, чтобы этот инцидент не остался без должной реакции. Наши обращения будут адресованы руководству Европейского центрального банка, центрального банка Австрии, Генерального директората Европейской комиссии по вопросам финансовой стабильности, финансовых услуг и рынков капитала, Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и другим".

Тем временем Ощадбанк прекратил импорт наличных в Украину со времени инцидента и сейчас "работает над поиском новых, безопасных маршрутов", по словам председателя правления банка Юрия Кациона.

В прошлом году банк поставил 39 украинским кредиторам 1 млрд долларов и 800 млн евро наличными, ввезенными в страну из-за рубежа. После начала полномасштабной войны доставлять наличные авиационным транспортом стало невозможно.

