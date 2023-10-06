Обменники перепишут стоимость доллара? Чего ожидать украинцам в ближайшие дни

На фоне фактической отмены фиксированного курса доллара, украинские обменники могут повысить стоимость американской валюты. Тем не менее, так же быстро они его и опустят – ведь экономических причин для скачка курса нет.

Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

повысить курс обменники могут из желания нажиться на ажиотаже;

а потому уже в скором времени ситуация стабилизируется.

"Этот эффект можно считать "пеной" ... понимаем, что обменные пункты постараются выжать максимум из нового тренда на рынке. Все предыдущие шаги НБУ по овладению рынком были удачными, поэтому я бы не советовал гражданам "вестись" на политику обменных пунктов, не поддаваться на "магические заоруженные цифры" и уж точно не бежать сломя голову и скупать валюту", – отметил банкир.

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Что происходит в обменниках сейчас

Впрочем, пока обменники не спешат повышать курс доллара. Так:

утром 4 октября они покупали его в среднем по 38,15 грн, а продают по 38,35 грн, что было на 5 коп. дешевле в покупке, чем 3 октября, и на 15 коп. – в продаже;

утром 5 октября курс валюты там выставили на среднем уровне 38/38,2 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее;

утром 6 октября стоимость валюты установили на уровне 38,05/38,2 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, и соответствует курсу предыдущего дня в продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь, аналитики финансовой группы ICU считают, что в ближайшие месяцы заметной девальвации гривни не будет. При этом дешеветь нацвалюта Украины все же будет – однако чисто символически.

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