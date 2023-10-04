В украинских банках подорожал доллар: сколько стоит валюта

В украинских банках заметно подорожал доллар. Утром 4 октября те выставили курс американской валюты на среднем уровне 37,7/38,34 грн (покупка/продажа). Это на 20 коп. дороже в покупке, чем было днем ранее, а также на 24 коп. – в продаже.

Среди больших учреждений дороже всего покупает доллар Укргазбанк – 37,7 грн. Дешевле всего – OTP Bank, 37 грн. У остальных курс находится на уровне 37,05-37,6 грн.

Продает валюту дороже всего Креди Агриколь Банк – 38,6 грн. Самый низкий курс выставил ПриватБанк – 37,85 грн. Остальные банки продают доллар по 37,9-38,2 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

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Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Курс в обменниках

А вот на черном рынке доллар подешевел. Утром 4 октября здесь его покупают в среднем по 38,15 грн, а продают по 38,35 грн. Это:

на 5 коп. дешевле в покупке, чем 3 октября;

на 15 коп. – в продаже.

НБУ обновил курс

Нацбанк же выставил официальный курс доллара на уровне 36,59 грн. Это на 3 коп. дороже, чем днем ранее в частности и на протяжении более 1 года в целом.

Как на доллар повлияла отмена фиксированного курса

В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный, комментируя отмену фиксированного курса, констатировал: гривня не совершила "полет в космос". Более того, отметил он, если учесть, что "еще вчера курс продажи валюты на межбанке был близок к 36,9 грн/долл. (официальный курс + 1%), то она даже несколько укрепилась".

"Рост спроса на рынке для нас ожидаем. Естественно, что валютный рынок пытается протестировать решительность НБУ. Нацбанк продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет "красных линий" в части интервенций", – подчеркнул Пышный.

Впрочем, признал он, колебаний курса все же избежать не удастся. Однако:

они будут происходить в обе стороны;

будут очень несущественными.

"Наша цель – сохранить курсовую устойчивость. Участники рынка смогут постепенно вспомнить, как это работать в нормальных условиях, а финансовая система и экономика – лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам", – резюмировал глава НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, в банковском секторе не советуют украинцам скупать доллары. Ведь режим управляемой гибкости обменного курса" является своеобразным промежуточным звеном на пути к плавающему курсу, а потому регулятор будет своевременно гасить любые всплески ажиотажа.

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