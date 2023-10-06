Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили банки Украины

Утром 6 октября наличный доллар в украинских банках подешевел – однако только в продаже: по сравнению с предыдущим днем, курс опустился на 9 коп., до 38,2 грн. В покупке же он остался на прежнем уровне в 37,7 грн. В целом же ситуация соответствует данным ранее самыми банкирами прогнозам.

Среди крупных учреждений самую высокую стоимость американской валюты в покупке выставили Креди Агриколь Банк, ПУМБ, Укргазбанк – 37,7 грн. За ними идут:

Укрэксимбанк – 37,3 грн;

Сенс Банк – 37,25 грн;

ПриватБанк – 37,2 грн;

OTP Bank – 37 грн.

Продает доллар дороже других Креди Агриколь Банк – 38,7 грн. Далее следуют:

Укргазбанк и ПУМБ – 38,2 грн.

Укрэксимбанк, Сенс Банк – 37,9 грн;

ПриватБанк – 37,8 грн;

OTP Bank – 37,78 грн.

Видео дня

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Какой курс в обменниках

На черном рынке же стоимость валюты установили на уровне 38,05/38,2 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

соответствует курсу предыдущего дня в продаже.

НБУ повысил курс

Нацбанк же повысил официальный курс доллара. Рост составил 2 коп. – до 36,62 грн.

При этом там уверяют: несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, НБУ будет жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

Что будет с долларом на выходных

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, украинцам не стоит ожидать резких скачков курса доллара. По крайне мере, до 8 октября стоимость американской валюты будет находиться в пределах 37,5-39 грн.

В связи с этим он не советует украинцам панически скупать доллары. Ведь:

"режим управляемой гибкости обменного курса" является своеобразным промежуточным звеном на пути к плавающему курсу;

а потому регулятор будет своевременно гасить любые всплески ажиотажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь, аналитики финансовой группы ICU считают, что в ближайшие месяцы заметной девальвации гривни не будет. При этом дешеветь нацвалюта Украины все же будет – однако чисто символически.

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