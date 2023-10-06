Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили банки Украины
Утром 6 октября наличный доллар в украинских банках подешевел – однако только в продаже: по сравнению с предыдущим днем, курс опустился на 9 коп., до 38,2 грн. В покупке же он остался на прежнем уровне в 37,7 грн. В целом же ситуация соответствует данным ранее самыми банкирами прогнозам.
Среди крупных учреждений самую высокую стоимость американской валюты в покупке выставили Креди Агриколь Банк, ПУМБ, Укргазбанк – 37,7 грн. За ними идут:
- Укрэксимбанк – 37,3 грн;
- Сенс Банк – 37,25 грн;
- ПриватБанк – 37,2 грн;
- OTP Bank – 37 грн.
Продает доллар дороже других Креди Агриколь Банк – 38,7 грн. Далее следуют:
- Укргазбанк и ПУМБ – 38,2 грн.
- Укрэксимбанк, Сенс Банк – 37,9 грн;
- ПриватБанк – 37,8 грн;
- OTP Bank – 37,78 грн.
При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
Какой курс в обменниках
На черном рынке же стоимость валюты установили на уровне 38,05/38,2 грн (покупка/продажа). Это:
- на 5 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;
- соответствует курсу предыдущего дня в продаже.
НБУ повысил курс
Нацбанк же повысил официальный курс доллара. Рост составил 2 коп. – до 36,62 грн.
При этом там уверяют: несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, НБУ будет жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.
Что будет с долларом на выходных
Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, украинцам не стоит ожидать резких скачков курса доллара. По крайне мере, до 8 октября стоимость американской валюты будет находиться в пределах 37,5-39 грн.
В связи с этим он не советует украинцам панически скупать доллары. Ведь:
- "режим управляемой гибкости обменного курса" является своеобразным промежуточным звеном на пути к плавающему курсу;
- а потому регулятор будет своевременно гасить любые всплески ажиотажа.
Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь, аналитики финансовой группы ICU считают, что в ближайшие месяцы заметной девальвации гривни не будет. При этом дешеветь нацвалюта Украины все же будет – однако чисто символически.
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