В обменниках резко переписали курс доллара: сколько стоит валюта

В Украинских обменниках заметно подешевел доллар. Утром 5 октября курс валюты там выставили на среднем уровне 38/38,2 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

А вот в банках изменения менее заметные. В покупке курс остался на прежнем уровне в 37,7 грн. А в продаже подешевел на 5 коп. – до 38,29 грн.

Почти незаметно изменил официальный курс и НБУ. 5 октября тот вырос на 1 коп. – до 36,6 грн.

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Какой курс в банках

Среди крупных банков дороже всего покупает доллары Креди Агриколь Банк – 37,8 грн. За ним идут:

Укргазбанк – 37,7 грн;

Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПУМБ – 37,5 грн;

Сенс Банк, ПриватБанк – 37,25 грн;

OTP Bank, Универсал Банк – 37 грн.

Продает валюту дороже всего тоже Креди Агриколь Банк – 38,8 грн. Далее следуют:

Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ – 38,2 грн;

Универсал Банк, Укрэксимбанк – 38,1 грн;

Сенс Банк – 37,9 грн;

ПриватБанк – 37,85 грн;

OTP Bank – 37,8 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Что будет дальше

В тоже время, в НБУ уверяют: несмотря на фактическую отмену фиксированного курса, НБУ будет жестко контролировать ситуацию и в полноценное "свободное плавание" доллар не отпустит. А потому резких изменений стоимости доллара не ожидается.

"Мы понимаем, что во время войны никакого полноценного плавания курса быть не может. То есть никаких значительных скачков, никаких непредсказуемых всплесков, только контролируемая ситуация и минимальные колебания", – сказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

При этом он подчеркнул: своей приоритетной задачей Нацбанк видит сохранение курсовой устойчивости. А потому не планирует:

ни ослабления гривни;

ни значительных колебаний курса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь, аналитики финансовой группы ICU считают, что в ближайшие месяцы заметной девальвации гривни не будет. При этом дешеветь нацвалюта Украины все же будет – однако чисто символически.

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