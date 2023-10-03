В обменниках установят новый курс доллара: что будет с валютой в начале октября

Фактическая отмена Нацбанком фиксированного курса наличного доллара не приведет к резкому росту его стоимости. В банковском секторе прогнозируют, что, по крайней мере, до 8 октября валюта будет стоить 37,5-39 грн.

А вот в обменниках, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, курс доллара может ненадолго подняться. Однако:

для этого нет никаких причин, кроме попыток самих обменников нажиться на ажиотаже;

а потому уже через 1-1,5 недели ситуация стабилизируется.

Что, в целом, уже начало происходить. Так, утром 3 октября на черном рынке стоимость доллара выставили на среднем уровне 38,2-38,5 грн (покупка/продажа). Это:

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на 20 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 35 коп. – в продаже.

"В целом же со 2 по 8 октября ситуация на наличном валютном рынке обещает быть достаточно стабильной и прогнозируемой. Так, валютные колебания, скорее всего, будут в коридоре 37,5-39 грн", – сообщил банкир.

Стоит ли скупать доллары

В связи с єтим Лесовой не советует украинцам панически скупать доллары. Ведь:

"режим управляемой гибкости обменного курса" является своеобразным промежуточным звеном на пути к плавающему курсу;

а потому регулятор будет своевременно гасить любые всплески ажиотажа.

"Все предыдущие шаги НБУ по овладению рынком были удачными. Поэтому я бы не советовал гражданам вестись на политику обменных пунктов, не поддаваться на "магические заоблачные цифры" и уж точно не бежать сломя голову и скупать валюту", – посоветовал Лесовой.

Что будет дальше

В свою очередь, аналитики финансовой группы ICU считают, что в ближайшие месяцы заметной девальвации гривни не будет. При этом дешеветь нацвалюта Украины все же будет – однако чисто символически.

"Несмотря на переход НБУ к гибкому курсу, стабильность гривни будет оставаться приоритетом регулятора в следующие несколько месяцев. Значительная и быстрая девальвация взорвали бы доверие к гривне со стороны бизнеса и населения, спровоцировали бы покупку иностранной валюты в больших размерах. Так что мы ожидаем лишь символическое удешевление гривны до конца года", – отметили они.

При этом аналитики подчеркнули: удешевление гривни может даже пойти на пользу участникам рынка. Ведь оно:

не создаст рисков для экономической стабильности;

однако позволит участникам рынка постепенно адаптироваться к новым реалиям.

Новый курс НБУ

Тем временем, Нацбанк впервые после отмены фиксированного курса установил новую официальную стоимость американской валюты. Так:

курс доллара на 4 октября установлен на уровне 36,5901 грн за доллар;

что всего на 2,15 копейки выше предыдущего значения.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 3 октября средний курс наличного доллара в банках составлял 37,5/38,2 грн (покупка/продажа), что на 20 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее. А вот в продаже валюта подорожала – однако всего на 5 коп.

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