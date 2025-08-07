Обещали пригнать авто из США, а потом оставляли без денег и машин: в Украине разоблачили международную мошенническую схему

В Украине и Молдове разоблачили преступную группировку, которая мошенническим путем выманила у украинцев более 2 млн грн, обещая пригнать авто из США. Схема работала через соцсети, фигуранты брали предоплату, выманивали дополнительные средства якобы на "таможенные расходы", а потом исчезали – организатора уже задержали.

Видео дня

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. В рамках международной спецоперации задержан организатор схемы – 36-летнего украинца, который последние годы проживал на территории Республики Молдова.

По данным полиции, злоумышленники действовали целенаправленно и продуманно. Через фейковые страницы в социальных сетях они предлагали "выгодные" услуги по доставке машин из США. Потенциальным клиентам обещали быстрое и безопасное оформление, убеждая их в необходимости внести предоплату.

После этого мошенники начинали выманивать дополнительные средства – якобы на "непредвиденные расходы", связанные с таможенным оформлением или изменениями в законодательстве. Когда же заказчики начинали сомневаться или отказывались платить дальше, с ними просто прекращали любую связь.

Деньги переводились на счета участников схемы или передавались лично из рук в руки. Известно, что фигурант привлек к преступной деятельности собственную жену и знакомых, создав полноценную схему с распределением ролей.

После совместного расследования, в котором участвовали украинские и молдавские следователи, было проведено 14 обысков на территории обеих стран. Правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, наличные средства, а также автомобиль премиум-класса, который, предположительно, был приобретен на деньги пострадавших.

Сейчас задокументировано не менее пяти эпизодов мошенничества, а общая сумма ущерба превышает 2 миллиона гривен. Однако следствие предполагает, что пострадавших может быть значительно больше.

Организатору преступной схемы уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой). В то же время полиция формирует доказательную базу против сообщников и анализирует всю информацию, полученную во время обысков. Раскрытие преступной схемы стало возможным благодаря работе совместной следственной группы, в состав которой вошли:

оперативники Киберполиции Киева;

следственное управление ГУНП в городе Киеве;

Киевская городская прокуратура;

Офис Генерального прокурора Украины;

прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Республики Молдова;

Национальный инспекторат расследований Республики Молдова.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине растет количество фейковых Telegram-ботов, которые маскируются под службы поддержки банков, добавляя эмодзи, похожие на знак верификации. Чтобы не потерять деньги, следует пользоваться только официальными каналами связи и никогда не вводить конфиденциальные данные в чат-ботах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!