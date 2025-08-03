Маскируются под банки и воруют деньги у украинцев: как работает новая мошенническая схема

В Украине растет количество фейковых Telegram-ботов, которые маскируются под службы поддержки банков, добавляя эмодзи, похожие на знак верификации. Чтобы не потерять деньги, следует пользоваться только официальными каналами связи и никогда не вводить конфиденциальные данные в чат-ботах.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Злоумышленники идут на все, чтобы ввести пользователей в заблуждение, они используют названия, почти идентичные настоящим, добавляют логотипы и даже эмодзи, которые внешне похожи на "голубую галочку" верификации – официальный знак проверенного аккаунта.

Это создает впечатление, будто пользователь общается с официальным ботом банка. Однако в таких чатах могут сразу попросить предоставить конфиденциальные данные – номер карты, PIN-код, CVV2/CVC2, логин или пароль к мобильному банкингу. Помните, что ни одно легальное финансовое учреждение никогда не запрашивает такую информацию в чатах, ботах или по телефону.

Фальшивый бот маскируется под реального – внешний вид, стиль коммуникации, аватарка, название с имитированной верификацией. Достаточно одной ошибки – перейти по фейковой ссылке или ввести данные и мошенники мгновенно получают доступ к вашим средствам. Часто такие боты создаются с прицелом на момент, когда клиент банка уже находится в стрессовой ситуации — заблокирована карта, исчезли деньги, нужна срочная консультация.

Именно в такие моменты человек меньше всего обращает внимание на мелочи: название аккаунта, источник ссылки, URL-адрес. Чтобы не стать жертвой мошенников, соблюдайте несколько простых, но критически важных правил:

проверяйте, где именно вы вводите свои данные: фейковые боты могут выглядеть убедительно, но даже мелкое отличие в названии – сигнал тревоги;

фейковые боты могут выглядеть убедительно, но даже мелкое отличие в названии – сигнал тревоги; никогда не сообщайте PIN-код, CVV2/CVC2, логин или пароль от банкинга – это 100% мошенничество;

– это 100% мошенничество; используйте только официальные каналы связи с банком.

Если вы ищете чат-бот – переходите к нему исключительно через официальный сайт или приложение банка. Не ищите их в Telegram самостоятельно – это рискованно. Также не стоит пренебрегать двухфакторной аутентификацией в мобильном приложении и регулярной проверкой банковских уведомлений. И помните, что любая нестандартная активность, спешка или психологическое давление в сообщениях – признак мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине вновь активизировались почтовые мошенники, которые присылают "выигрыши" или дешевые вещи наложенным платежом, заставляя людей платить за хлам. Такие схемы не новые, но все еще эффективны, чтобы не попасть в ловушку, никогда не платите за посылки, которых вы не заказывали.

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