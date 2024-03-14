Нужны 'скорые наличные': Польские фермеры требуют от Брюсселя €15 млрд компенсаций из военного фонда

Польские фермеры оценивают свои убытки около 70 миллиардов злотых и требуют выплаты из военного фонда Европейского союза. В частности, профсоюз требует от премьер-министра Польши Дональда Туска и министра сельского хозяйства Чеслава Секерского начать процесс получения этих средств от Брюсселя.

Это требование обнародовало союз фермеров "Солидарность". Именно эта организация с 9 февраля организовала блокаду польско-украинской границы и протесты по всей Польше.

"Сегодня профсоюз "Солидарность" подал заявление в министерство сельского хозяйства с требованием защиты границы от неконтролируемого наплыва украинских агропродовольственных товаров и отмены "Зеленого курса". В то же время, мы хотим, чтобы были защитные меры для всех отраслей сельского хозяйства. Требуем, чтобы из военного фонда было назначено на эту цель 15 миллиардов евро", – сказал руководитель организации Томаш Обшанский.

По словам польских фермеров, такая помощь неотложна, поскольку их финансовая ситуация уже третий год очень плохая. Они также говорят, что на их складах накопился значительный остаток зерна, и во избежание банкротства им нужна "скорая" наличность".

Кроме того, в профсоюзе сообщили, что подали заявление в прокуратуру о подозрении полицейским в совершении преступления во время акции протеста 6 марта в Варшаве возле парламента. Тогда правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки в ответ на агрессивное и провокационное поведение отдельных протестующих, которые бросали в полицию брусчатку и пиротехнику.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с польскими фермерами, устроившими протесты. Никаких соглашений власти и забастовщики не достигли, поэтому блокада пока будет продолжаться.

В то же время в Польше наконец - то приняли решение о ввозе продуктов из России и Беларуси. Нижняя палата парламента одобрила резолюцию о введении санкций на агропродукцию из РФ и Белоруссии, в результате Польша потребует такого решения на общеевропейском уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!