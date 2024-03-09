Туск провел встречу с польскими фермерами: закрывать границу не планируют, а согласия не достигли

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с устроившими протесты польскими фермерами, в рамках которых заблокировали границы с Украиной. Никаких соглашений не достигли, поэтому блокада будет продолжаться.

Принимавший участие во встрече Анджей Собоцинский рассказал изданию РАР, что разговор с правительством был о "мелочах", а премьер Туск сказал фермерам, что у него "связанные руки", но пообещал попытаться убедить Еврокомиссию пойти на уступки в отношении так называемого "Зеленого соглашения".

"Что касается границы, то он сказал, что не будет закрывать границу. Она лучше выведет избыток зерна с польского рынка... Это было бы определенным решением проблемы, потому что дало бы фермерам возможность опорожнить свои склады и собирать новый урожай", - сказал Собоцинский.

Ранее Туск заявлял, что польские власти готовы полностью закрыть границу с Украиной. Впрочем, пойти на такой шаг они готовы с согласия с украинской стороной и лишь на время. Блокировка будет распространяться только на грузовые перевозки и не заденет пассажирский транспорт.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что переговоры с Польшей в скором времени приведут к мерам по защите польских фермеров. Это должно снять напряженность и прекратить протесты на польской границе.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша еще в прошлом году запретила ввоз рапсового шрота из Украины. Однако поляки до сих пор завозят его из Беларуси. Также Польша, невзирая на все запреты и санкции, покупает российскую агропродукцию.

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