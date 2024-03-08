В Польше приняли решение по ввозу продуктов из России и Беларуси: за что проголосовали депутаты

Сейм Республики Польша (нижняя палата местного парламента) принял резолюцию о введении санкций на агропродукцию из РФ и Беларуси. В документе указывается, что импорт сельскохозяйственной продукции из этих стран приносит огромные доходы их производителям, торговцам и бюджетам.

Об этом сообщает Польское радио. Отмечается: "за" резолюцию проголосовал 441 депутат. Еще двое воздержались.

"Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента, а одновременно усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским Союзом. Документ призывает Евросоюз вернуться к правилам, которые действовали в торговле с Украиной и другими странами вне Сообщества до начала полномасштабной войны, что соответствует основным требованиям польских фермеров", – сказала депутат Марта Вцисло.

При этом она подчеркнула: Польша должна убеждать все европейское сообщество противостоять режимам. А также быть солидарной с Украиной.

Более того, в поддержку документа выступили и в партии "Конфедерация", поддерживающей протесты польских фермеров на границе. Так, депутат Витольд Туманович заявил о поддержке резолюции, но, по его мнению, "конкретные действия должно предпринять правительство".

Поляки увеличили срок блокады границы

В то же время польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского Союза, в т. ч. из Украины.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном Муниципальным управлением Любыча-Крулевской гмины. Согласно ему, блокировать границу будут 100 человек.

"Публичное собрание планируется начать 10 марта 2024 года в 14:30 и завершить 30 апреля 2024 года в 14:30. Цель – ликвидировать "Зеленый курс" (стратегия ЕС, предполагающая сокращение вредных выбросов в атмосферу. – Ред.) и ограничить приток агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС, в частности из Украины", – говорится в нем.

Протестовать поляки собираются на контрольно-пограничном пункте "Гребенное – Рава-Русская". "Ожидается, что [в акции] примут участие 100 человек", – обещают организаторы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за блокады границы с Украиной в Польше значительно растут цены на транспортировку товаров. Это касается как импорта, так и экспорта. В результате конечные потребители столкнутся с подорожанием польских продуктов питания в Украине и украинских в Польше. Кроме того, есть проблемы с поставками бытовой техники в Украину. Дефицита не ожидается, но цены на нее тоже могут вырасти.

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