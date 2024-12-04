"Нефтегаз" получил нового руководителя: кто такой Роман Чумак и чем он владеет

Роман Чумак назначен и.о. председателя правления "Нафтогаза", на время поиска постоянного руководителя. Он более 19 лет работает в компании, до этого занимал должность финансового директора группы и входил в состав правления. Зарплата Чумака за 2023 год составила у компании составила 15,3 млн грн (1,27 млн грн в месяц).

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Кто такой Роман Чумак, каким имуществом владеет и что имеет в своей декларации разобрался OBOZ.UA. О назначении его на новую должность сообщили в "Нафтогазе". Одновременно наблюдательный совет компании сообщил о начале процесса отбора нового руководителя, который станет постоянным руководителем предприятия.

Доходы и имущество Романа Чумака

Согласно декларации Романа Чумака за 2023 год его годовая заработная плата в компании составила 15 298 905 грн. Это означает, что среднемесячный доход Чумака составил 1 274 908 грн. Для сравнения, его предыдущий руководитель получал около 1,7 млн грн в месяц.

Кроме зарплаты, в 2023 году Чумак получал проценты от юридического лица (указано, что он владеет корпоративными правами в ООО "Киевпромпостач"), доходы по облигациям, выплаты по медстрахованию (на 25 тыс. грн), подарочные сертификаты (на 3200 грн), а также 465 грн выплаты от профсоюза.

Согласно декларации, Роман Чумак владеет двумя квартирами в Киеве. А именно:

площадью 95,5 кв. м;

площадью 101 кв. м.

Кроме того, на вновь назначенного исполняющего обязанности главы "Нафтогаза" зарегистрировано два автомобиля:

Toyota Prado 2007 года выпуска, которую он приобрел в том же году за 191,9 тыс. грн;

2007 года выпуска, которую он приобрел в том же году за 191,9 тыс. грн; Mercedes-Benz GLS 400 2017 года выпуска, купленный в 2018 году за 2,13 млн. грн.

Что касается сбережений, то Чумак, согласно декларации, в 2023 году имел ценные бумаги (государственные облигации Украины) суммарной номинальной стоимостью 75,96 млн грн. Также в документе указаны сбережения на банковских счетах в Украине: суммарно 22,32 млн грн, 327 тыс. долларов и 365,1 тыс. евро.

Кроме того, Чумак задекларировал наличные деньги. Это 100 тыс. грн, 50 тыс. долларов и 30 тыс. евро. Кроме того, в декларации говорится, что Чумак и/или члены его семьи хранят средства и в закородонном Tatra Banka (Словакия). Впрочем, сумма этих сбережений не раскрывается.

Кто такой Роман Чумак

Роман Чумак работает в "Нафтогазе" более 19 лет. С 28 сентября 2021 года Чумак являлся членом правления и финансовым директором компании.

В этой роли он отвечал за налаживание сотрудничества с банками и финансовыми учреждениями, привлечение финансирования на внутренних и международных рынках, планирование ликвидности группы, а также операции с ценными бумагами и другие казначейские операции.

До прихода в "Нефтегаз" Роман Чумак работал в крупных банковских учреждениях и частном бизнесе, что придало ему практический опыт в управлении финансами. У него полное высшее экономическое образование, которое получил в Киевском государственном торгово-экономическом университете. Чумак является кандидатом экономических наук и магистром бизнес-администрирования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывший глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев 3 декабря избран Верховной Радой вице-премьер-министром – министром национального единства. В результате его должность в НАКе занял Роман Чумак. Вместе с возможностью развивать украинский газовый рынок, преемник Чернышева получит шестизначную зарплату.

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