Озвучена космическая зарплата главы "Нафтогаза": должность стала вакантной

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов 3 декабря избран Верховной Радой вице-премьер-министром - министром национального единства. В результате его должность в НАКе стала вакантной, вскоре проведут конкурс на избрание нового председателя. Вместе с возможностью развивать украинский газовый рынок, преемник Чернышова получит шестизначную зарплату.

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Так, глава правления "Нафтогаза" обязан публиковать свои декларации. Благодаря этому заработок менеджера одной из крупнейших украинских компаний больше не является секретом. Алексей Чернышов за прошлый год заработал 21 млн 372 тыс. грн. Следовательно, ежемесячная зарплата составляла 1 млн 781 тыс. грн.

Следует отметить, что в декларация указывают зарплаты до вычета налогов. Итак, "чистый" размер зарплаты будет меньше. Также свои зарплаты показывают и члены правления "Нафтогаза". К примеру, Роман Чумак, директор финансовой Группы Нафтогаз, с 28 сентября 2021 года – член правления компании, за прошлый год заработал 15 млн 298 тыс. грн. Его ежемесячная зарплата в прошлом году составляла 1 млн 274 тыс. грн.

Также известны и зарплаты в Наблюдательном совете. Так, Наталья Бойко, заместитель председателя Наблюдательного Совета "Нафтогаза", в прошлом году заработала 4 млн 223 тыс. грн. Это около 352 тыс. грн ежемесячно.

Алексей Чернышов до того, как возглавил "Нафтогаз", был председателем Киевской областной государственной администрации в 2019-2020 годах и министром развития общин и территорий в 2020-2022 годах. "У Алексея Чернышова более 20 лет опыта в бизнесе и инвестициях в Украине и за рубежом. До начала работы в публичном секторе - как основатель и СЕО инвестиционных и девелоперских компаний - реализовал ряд проектов, направленных на развитие экономики Украины", - говорится в его биографии сайте "Нефтегаза".

Как ранее писал OBOZ.UA, Алексея Чернышова назначили на должность вице-премьера - министра национального единства. За соответствующее назначение проголосовали 237 депутатов на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 3 декабря.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения России, Чернышов возглавил штаб по подготовке к отопительному сезону. Он также занимался восстановлением критической и социальной инфраструктуры на освобожденных территориях.

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