Чернышева назначили на должность министра национального единства: чем будет заниматься

Главу "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышева назначили на должность вице-премьера министра национального единства. За соответствующее назначение проголосовали 237 депутатов на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 3 декабря.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Соответствующий проект постановления о назначении был зарегистрирован в парламенте.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что профильный комитет Рады рекомендовал это назначение.

С 2022 года Чернышев занимает должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Ранее он возглавлял Министерство развития громад и территорий. После назначения Чернышева министром на должность руководителя "Нафтогаза" будет объявлен конкурс и наблюдательный совет будет избирать нового генерального директора.

Отметим, что предложение о создании нового Министерства национального единства было озвучено президентом Владимиром Зеленским в его плане устойчивости. На тот момент финальное название еще не было определено, но указывалось, что это ведомство должно объединять украинцев за границей, противодействовать российским нарративам, защищать интересы граждан Украины и способствовать их возвращению.

Что известно об Алексее Чернышеве?

Алексей Чернышев родился в 1977 году в Харькове, где провел детство, учился в школе и получил высшее образование. В 1999 году окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия", а в 2022 году получил юридическое образование в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

В 1999 году он завершил профессиональный курс по стандартам Международного института управления проектами (программа "Управление проектами" на базе компании Westinghouse, США).

Чернышев начал карьеру в 1998 году в Westinghouse Electric Company как менеджер проектов. Позже работал в немецкой компании Telesens. В 2002 году вместе с партнерами приобрел украинское подразделение группы, которое стало независимой компанией.

В 2000-х годах занимался девелопментом. С 2005-го по 2007 год был президентом группы компаний "АВЭК", а до 2013 года возглавлял ее наблюдательный совет. В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, а в 2014-м – инвестиционную компанию VI2 Partners с офисами в Киеве и Вене.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Чернышев перешел в публичный сектор. В октябре 2019 года он был назначен главой Киевской областной государственной администрации. В марте 2020 года он стал министром развития громад и территорий Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.

Во время работы в Кабмине Чернышев руководил активным этапом реформы децентрализации, признанной одной из самых успешных реформ в Украине. Его команда готовила базу для нового административно-территориального устройства и занималась развитием социальной инфраструктуры в рамках проекта "Большая стройка".

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения России, Чернышев возглавил штаб по подготовке к отопительному сезону. Он также занимался восстановлением критической и социальной инфраструктуры на освобожденных территориях. При его участии была создана программа быстрого восстановления, поддержанная Всемирным банком, и основан трастовый фонд для восстановления Украины.

В ноябре 2022 года Чернышев был назначен председателем НАК "Нафтогаз Украины". На этой должности он продолжил реформу корпоративного управления компании и работал над увеличением добычи газа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Волынской и Закарпатской областных государственных администраций. В частности, главой Волынской ОГА назначен Иван Рудницкий. Главой Закарпатской ОГА стал Мирослав Билецкий, который до этого был исполняющим обязанности председателя ЗОДА.

Напомним, что Кабинет министров Украины 27 сентября назначил нового главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Занял должность бывший городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

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