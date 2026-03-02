Молдова ударила по импорту из Украины: какую месть готовят для Кишинева

В Украине готовятся ввести режим лицензирования импорта товаров из Молдовы – винограда, вина и спирта. В правительстве подтвердили, что это станет ответом на недружественные действия соседнего государства, которое запретило импорт украинской курятины.

Об этом сообщили в Министерстве экономики. Отмечается, что действия молдавской стороны повлекли риски распространения необоснованных ограничений на украинскую агропродукцию со стороны других государств.

Что произошло

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий обвинил Кишинев в непропорциональных действиях и напомнил, что украинскую продукцию системно экспортируют на рынки с самыми высокими стандартами контроля, в частности в ЕС и Великобританию. То есть это показатель реальной оценки рисков.

"Украина внимательно относится к любым сигналам по безопасности пищевых продуктов и исходит из принципа нулевой толерантности к запрещенным веществам", – заверил Высоцкий.

В Минэкономики отметили, что инициировали государственный контроль ситуации с импортом курятины и провели расследование. По результатам первичной проверки наличие метронидазола подтвердилось только в одном образце кормов, что свидетельствует о несистемном характере инцидента. Зато никаких несоответствий в самом мясе птицы зафиксировано не было.

Учитывая это, если Молдова не пересмотрит запрет на импорт украинской курятины, Украина будет применять "предусмотренные международными соглашениями инструменты защиты своих экономических интересов", предупредил Тарас Высоцкий. Таким рассматривается введение режима лицензирования импорта молдавской винодельческой и спиртовой продукции.

"Украина отдает приоритет диалогу, однако оставляет за собой право на адекватные шаги для защиты национальных производителей и стабильности агропродовольственного сектора", – заверили в министерстве.

Что предшествовало

В январе Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) нотифицировало Всемирную торговую организацию о временном запрете на импорт украинского мяса птицы и продуктов из него. Мол, причиной стал антибиотик метронидазол, обнаруженный в кормах для птиц, которые направлялись в Молдову из Украины.

Министр экономики Алексей Соболев пришел с молдавской стороной к договоренности урегулировать вопрос об усилении инспекционного контроля украинских экспортеров мяса птицы. Но попытки урегулировать ситуацию оказались тщетными, как и визит в Киев молдавского премьер-министра Александра Мунтяну.

В Министерстве сельского хозяйства Молдовы уже заверили, что ни о фактическом запрете на экспорт, ни о санкциях или торговых ограничениях со стороны Украины речь пока не идет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году Украина увеличила импорт картофеля более чем в 5 раз. Причиной ситуации на рынке стали неурожай в 2025 году из-за засухи, высокой температуры и нехватки качественных семян картофеля.

