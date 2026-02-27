Украина готовится вступить в торговую войну: с какой страной побили горшки

Украина и Молдова оказались на пороге торговой войны. Южный сосед запретил импорт украинской курятины, а теперь в ответ украинский Кабмин хочет нанести удар по "ахиллесовой пяте" Кишинева – вину и другой виноградной продукции.

Видео дня

Следует отметить, что обе страны являются важными рынками друг для друга: в 2025 году Украина экспортировала в Молдову 18,4 тыс. тонн курятины на сумму $32,7 млн, тогда как молдавского вина ввезла на $4,2 млн. OBOZ.UA разбирался, что же происходит в торговых отношениях двух стран.

С чего все началось

Ранее в январе Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) нотифицировало Всемирную торговую организацию о временном запрете на импорт украинского мяса птицы и продуктов из него. Мол, причиной стал антибиотик метронидазол, обнаруженный в кормах для птиц, которые направлялись в Молдову из Украины.

После взволнованных обращений украинских экспортеров министр экономики Алексей Соболев провел переговоры с молдавской стороной. Результатом стала договоренность урегулировать вопрос об усилении инспекционного контроля украинских экспортеров мяса птицы.

Но попытки урегулировать ситуацию оказались тщетными. По данным IPN, ситуация стала более напряженной после письма вице-премьер-министра Украины Тараса Качки министрам сельского хозяйства и экономического развития Молдовы с предупреждением о намерении украинского правительства блокировать весь импорт молдавской винодельческой продукции в качестве зеркального ответа.

Не помог ситуации и визит в Киев молдавского премьер-министра Александра Мунтяну, которого заверили в готовности Украины предоставить дополнительные гарантии и произвести тестирование в аккредитованных лабораториях. В результате стороны договорились создать рабочую группу для урегулирования проблемы.

Украина готовится нанести ответный удар

Но очевидно эти решения оказались напрасными, поскольку, по данным медиа, Кабмин подготовил проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 декабря 2025 г. № 1795", согласно которому импорт из Молдовы будет подлежать лицензированию до прекращения дискриминационных действий в отношении Украины. Речь идет о свежем винограде, винах, а также этиловом спирте и дистиллятах. Целью ограничений назвали применение мер в ответ на дискриминационные и недружественные действия соседней республики.

В то же время в Министерстве сельского хозяйства Молдовы утверждают, что не получали официальных сообщений о возможных ограничениях. В ведомстве отметили, что сейчас на украинском рынке нет эмбарго на молдавские вина, но определенные обсуждения возможного решения продолжаются.

"Эти технические обсуждения не означают фактического запрета на экспорт и не равнозначны введению санкций или торговых ограничений. Министерство постоянно контактирует с компетентными органами власти в Украине, а институциональный диалог продолжается в конструктивном ключе", — заверили в министерстве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году Украина увеличила импорт картофеля более чем в 5 раз. Причиной ситуации на рынке стали неурожай в 2025 году из-за засухи, высокой температуры и нехватки качественных семян картофеля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!