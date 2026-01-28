Украину завалили импортным картофелем: что происходит на рынке

В 2025 году Украина увеличила импорт картофеля более чем в 5 раз. Причиной ситуации на рынке стали неурожай в 2025 году из-за засухи, высокой температуры и нехватки качественных семян картофеля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга назвал объем импорта картофеля в 2024-2025 маркетинговом году рекордным.

Экспорт и импорт картофеля

Всего в январе-декабре 2025 года Украина импортировала 138,41 тыс. тонн картофеля, что в 5,3 раза (+431,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (26,05 тыс. тонн). В денежном выражении импорт картофеля также резко вырос – до $74,82 млн против $15,21 млн годом ранее, то есть на 391,9%. Больше всего картофеля завезли из:

Польши (38,2%);

Египта (14,1%);

Нидерландов (10,8%).

В то же время в 2025 году Украина экспортировала 2,38 тыс. тонн картофеля – это на 11,2% меньше, чем в 2024 году (2,68 тыс. тонн). Но несмотря на сокращение объемов экспорта, в денежном выражении продажа украинского картофеля за границу была выгоднее и принесла на 3,1% ($584 тыс.) больше денег, чем в 2024 году ($566 тыс.). Основными покупателями были:

Молдова (60,2%);

Азербайджан (35,4%)$

Грузия (1,2%).

Картофель дорожает

В Украине после длительной паузы начали расти цены на картофель – оптовые расценки поднялись до 7-13 грн за килограмм из-за сокращения предложения. В то же время, несмотря на подорожание, картофель все еще стоит на 60-65% дешевле, чем в этот же период в прошлом году.

Осенью 2025 года на внутреннем рынке наблюдалось постепенное снижение отпускных цен на картофель. Продавцы старались как можно быстрее реализовать имеющиеся партии, особенно те, которые не подлежали длительному хранению, поэтому со второй декады декабря фермеры и оптовики все чаще шли на снижение цен, чтобы избежать потерь продукции.

Свою роль в нынешней ситуации сыграли и погодные условия во время уборки урожая в 2025 году. По словам фермеров, дождливая осень в ряде регионов негативно повлияла не только на внешний вид картофеля, но и на его лежкость. Из-за этого часть продукции быстрее теряла товарные качества и не могла храниться длительное время.

