Мир накрывает дефицит помидоров: чего ожидать в Украине и когда будет дешевле всего

Мировое производство томатов в этом сезоне вновь опустится ниже 40 млн тонн. Из-за жары, засухи, града и ливней крупные страны-производители пересматривают прогнозы урожая в сторону снижения. В то же время в Украине ситуация остается благоприятной – урожай ожидается на уровне прошлого года, а цены уже стабильно снижаются.

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Об этом свидетельствует обновленный прогноз Всемирного совета по переработке томатов (World Processing Tomato Council, WPTC), в 2026 году мировое производство томатов для переработки составит 39,8 млн тонн, что ниже "психологической отметки" в 40 млн тонн. Основной причиной стали экстремальные погодные условия в странах, являющихся крупнейшими производителями этой культуры.

Наибольшие потери прогнозируются в Испании, где из-за жары и града ожидаемый урожай снизили до 2,7 млн тонн. В Греции после штормов и града прогноз сократили примерно на 10 тыс. тонн. Иран снизил оценку до 1,7 млн тонн из-за дефицита воды, а Бразилия страдает от последствий майских ливней и распространения болезней растений.

В то же время Италия стала исключением. Благодаря расширению посевных площадей прогноз там даже повысили до 6,1 млн тонн, несмотря на ограничения на использование речной воды.

Ситуация в Украине: каким будет урожай помидоров

На фоне мировой ситуации Украина выглядит значительно стабильнее. WPTC сохранила прогноз урожая промышленных томатов на уровне 550 тыс. тонн. Это соответствует результату 2025 года, то есть производство, несмотря на глобальные проблемы с жарой и засухой, ожидается без изменений.

В отчете отмечается, что погодные условия в целом благоприятны для развития растений. Посевная кампания завершилась к середине июня, а сбор урожая должен начаться во второй неделе августа.

Речь идет о томатах для переработки, из которых производят томатную пасту, кетчупы, соусы и другую продукцию. Именно этот сегмент формирует международный рынок, поэтому сокращение урожая в Испании, Греции, Иране и Бразилии может повлиять на мировые цены на томатическое сырье.

Для украинских потребителей пока нет поводов для беспокойства. Ожидаемый урожай должен обеспечить сырьем отечественных переработчиков и позволит избежать дефицита на внутреннем рынке. В то же время, если неблагоприятные погодные условия в мире сохранятся до окончания сезона, это может отразиться на стоимости импортных томатных продуктов.

Цены на помидоры в Украине: сколько стоят томаты

Помидоры постепенно дешевеют из-за увеличения предложения. Например, на львовском оптово-розничном рынке "Шувар" 9 июля:

украинские красные помидоры продаются преимущественно по 30-60 грн/кг (две недели назад цена составляла 63-85 грн/кг)

продаются преимущественно по 30-60 грн/кг (две недели назад цена составляла 63-85 грн/кг) сливка –по 45-55 грн/кг (цена пока остается без изменений);

–по 45-55 грн/кг (цена пока остается без изменений); розовые сорта – 75–90 грн/кг (в конце июня цена составляла от 80 грн/кг).

В супермаркетах, согласно мониторингу OBOZ.UA, цены традиционно остаются выше – примерно от 70 до 92 грн/кг за обычный красный сорт. Впрочем, это уже на 20-40 грн дешевле, чем в конце июня. А по сравнению с маем, когда средняя стоимость превышала 230 грн, цена упала почти втрое.

Когда лучше всего покупать помидоры для консервирования

Эксперты советуют не торопиться. Самый выгодный период обычно наступает во второй половине августа, когда на рынке доминируют украинские грунтовые томаты, а цены опускаются до сезонного минимума.

Если погода не преподнесет сюрпризов, именно тогда стоит закупать помидоры для домашних заготовок. Так, в начале июля рынок томатов в Украине еще не перешел в фазу массового полевого урожая.

"Помидоры дешевеют не так стремительно, как огурцы, ведь им нужно больше тепла. Пока что доминирует тепличный помидор... Но дальше, конечно, цена будет падать. Как только летние теплицы и открытый грунт массово появятся на рынке, отпускная цена на обычные красные и розовые помидоры должна снизиться", – поясняла аналитик "АПК-Информ" Ксения Гусева.

Как сообщал OBOZ.UA, во всем мире и, в частности, в Украине, кофе будет оставаться дорогим еще как минимум два года. Запасов кофейных зерен не хватает, а для стабилизации цен потребуется несколько хороших урожаев подряд в Бразилии и Вьетнаме.

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