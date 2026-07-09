Цены на популярный среди украинцев напиток стремительно растут: стоит ли ожидать снижения цен

Кофе в мире, скорее всего, будет оставаться дорогим еще как минимум два года, ведь запасов кофейных зерен не хватает, а для стабилизации цен потребуется несколько хороших урожаев подряд в Бразилии и Вьетнаме. Ситуацию осложняет климатическое явление Эль-Ниньо, которое может испортить будущий урожай, поэтому эксперты не ожидают заметного подешевения кофе в ближайшее время.

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Об этом заявил председатель правления итальянской компании Luigi Lavazza SpA Джузеппе Лавацца, пишет Bloomberg. По его словам, даже если в ближайшее время урожай в Бразилии будет хорошим, этого недостаточно для того, чтобы мировой рынок вернулся к стабильности и цены начали снижаться.

Рынку нужно несколько успешных сезонов подряд

Эксперты объясняют, что для восстановления баланса между спросом и предложением необходимо не только собрать высокий урожай, но и пополнить мировые запасы кофейных зерен, которые существенно сократились в последние годы. По словам Лавацци, рынку требуется как минимум два хороших урожая подряд в ведущих странах-производителях, в частности в Бразилии и Вьетнаме.

Только после этого можно будет говорить о постепенном ослаблении дефицита и возможности снижения стоимости кофе. В то же время производители пока не уверены, что даже ближайший урожай оправдает оптимистичные прогнозы.

Одной из главных причин беспокойства стало климатическое явление Эль-Ниньо. Именно оно может серьезно повлиять на урожайность кофейных плантаций в Бразилии, которая остается крупнейшим производителем арабики в мире.

Метеорологи предупреждают, что Эль-Ниньо может принести нетипичную для региона жару и засуху именно в период цветения кофейных деревьев. Такие погодные условия могут негативно сказаться на формировании урожая, что автоматически сократит объемы поставок зерен на мировой рынок.

Цены уже резко выросли

После того как синоптики объявили о возвращении Эль-Ниньо, мировые цены на арабику выросли примерно на 30%. Участники рынка опасаются, что погодные условия могут еще больше ухудшить перспективы урожая. Если ожидания относительно неблагоприятной погоды подтвердятся, стоимость кофейных зерен может оставаться высокой даже дольше, чем прогнозируют сейчас.

Последние события лишь подтверждают, насколько нестабильным стал рынок кофе. Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке на днях продемонстрировали самый большой внутридневной скачок за последние 26 лет. Уже на следующий торговый день часть этого роста была утрачена, однако колебания стоимости остаются очень значительными.

Почему надежды на более дешевый кофе пока не оправдались

Еще в начале года на рынке воцарился оптимизм после прогнозов о рекордном урожае в Бразилии. Из-за этого биржевые цены на премиальную арабику несколько снизились после исторических максимумов 2025 года, и многие ожидали, что вскоре подешевеет и кофе в магазинах и кафе.

Впрочем, ситуация быстро изменилась. Мировые запасы зерен остаются ограниченными, в Бразилии возникают задержки со сбором урожая, а погодные риски вновь подталкивают цены вверх. Кроме того, производители кофе сталкиваются с ростом собственных затрат и сокращением рентабельности, что также затрудняет возможность удешевления готовой продукции для конечных потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС продолжает заваливать Украину дешевыми сырами, из-за чего отечественным производителям все труднее конкурировать даже со значительными скидками, а некоторые заводы уже сокращают производство. Пока импорт европейской продукции растет, украинские сыроделы вынуждены даже повышать цены.

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