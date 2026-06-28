Огурцы уже по 15 грн, а помидоры подешевели вдвое: когда покупать овощи на консервирование

В Украине стремительно дешевеют сезонные овощи. На оптовых рынках цены на огурцы уже опустились до 15 грн/кг, а помидоры за месяц подешевели почти вдвое. Эксперты прогнозируют, что самое выгодное время для закупки огурцов на консервирование наступит уже в начале июля, тогда как с помидорами советуют подождать до августа.

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В то же время стоит понимать, что выгодные закупки в супермаркетах сделать, скорее всего, не удастся – по сравнению со стоимостью овощей на рынках цены там "кусаются". Об этом пишет Telegraf.

Когда покупать огурцы на закрутки

На львовском рынке "Шувар" украинские огурцы в конце июня продают от 15 грн/кг, а на оптовом рынке "Столичный" в Киеве цены за последнее время упали более чем на 30%. Главной причиной эксперты называют увеличение предложения.

"Массово поступают огурцы из "балаганчиков" (пленочных теплиц. – Ред.) Ривненской и Одесской областей. Они продают огурцы по минимальной цене – от 12 до 18 грн", — рассказала аналитик "АПК-Информ" Ксения Гусева.

Впрочем, из-за прохладных ночей в этом году сезон самых выгодных огурцов несколько сдвинулся. Как отмечал почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак, пик предложения огурцов ожидается с 1 июля.

Именно тогда и наступит лучшее время для закупки и консервирования. Эксперт предупреждает, что период низких цен будет недолгим: "Огурцы сильно зависят от погодных условий и болезней, поэтому массовый сезон у них короче".

Несмотря на резкое удешевение на оптовых рынках, в супермаркетах огурцы стоят от 50 грн за килограмм и выше. По словам Стрижака, разница между рынками и магазинами является закономерной. "Где выше доходы населения, там выше и цены", – пояснил он. Именно поэтому в крупных городах, в частности в Киеве, овощи дешевеют медленнее, чем в районных центрах.

Когда лучше всего покупать помидоры для консервации

Помидоры тоже постепенно дешевеют, однако темпы снижения цен ниже, чем у огурцов. На "Шуваре" украинские красные помидоры продают преимущественно по 63-85 грн/кг, сливку – по 45-55 грн, розовые сорта – от 80 грн/кг.

В супермаркетах цены остаются выше – примерно от 90 до 138 грн/кг. Однако это также почти вдвое дешевле, чем в мае, когда средняя стоимость превышала 230 грн.

Рынок еще не перешел в фазу массового полевого урожая, пояснила Гусева. "Томаты дешевеют не так стремительно, как огурцы, ведь им нужно больше тепла. Пока что доминирует тепличный помидор... Но дальше, конечно, цена будет падать. Как только летние теплицы и открытый грунт массово появятся на рынке, отпускная цена на обычный красный и розовый томат должна снизиться примерно до 60 грн", – отметила эксперт.

Поэтому, если огурцы выгоднее всего покупать уже в начале июля, то с помидорами эксперты советуют не торопиться. Они отмечают, что лучшие помидоры для переработки и заготовок традиционно появляются ближе к августу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также стремительно дешевеет молодой картофель. Аналитики рынка прогнозируют, что цена на этот базовый овощ будет падать ежедневно.

Между тем ценам на хлеб, молоко и мясо в Украине предсказывают рост на 20%. Значительное подорожание этих продуктов может произойти даже летом – в сезон традиционного удешевления.

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