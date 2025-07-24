В Амурской области России разбился самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". На его борту находились около 50 человек – и все они, по предварительным данным, погибли. Самому же самолету было 49 лет – в эксплуатации он находился с 1976 года. А с 2018 года уже четыре раза попадал в авиаинциденты.

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При этом сама авиакомпания "Ангара" еще в 2024 году просила разрешить полеты на 50-летних Ан-24 и Ан-26, сообщили в оппозиционном белорусском издании NEXTA. Причиной же этого в авиакомпании указывали невозможность проведения ремонтов самолетов.

"Моторы чинить негде. Ростовский завод закрыт с 2022 года", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большинство старых самолетов, разрешение на полеты которых просила "Ангара", должны были быть списаны ещё в прошлом году. Т.е., констатируется, где вместо обновления авиации российские чиновники "просят разрешить летать на хламе – и люди за это платят жизнями".

Авиаотрасль РФ уже не выдерживает

Вместе с тем, важно отметить: после введения западными странами авиационных санкций в 2022 году Россия постепенно остается без самолетов. По данным аналитиков:

К 2024-му количество пригодных к полетам самолетов в крупнейших российских авиакомпаниях снизилось до 693 единиц.

Больше всего самолетов выбыло из эксплуатации у государственной авиакомпании "Россия", входящей в группу "Аэрофлот".

В целом же, российская авиационная отрасль страдает от серьезных проблем с техническим обслуживанием самолетов. Так:

Западные авиагиганты Airbus и Boeing еще в марте 2022 года прекратили поставку запчастей и технических услуг для российских авиакомпаний.

Это привело к тому, что Россия, очень зависит от иностранных самолетов, столкнулась с острым дефицитом запчастей.

А санкции и подорожание запчастей стали причиной и значительного роста стоимости авиаперевозок в России. Что дополнительно осложнило ситуацию для авиакомпаний страны-агрессора – поскольку рост цен делает авиаперевозки менее доступными для пассажиров.

Как результат – российские чиновники фактически молят о помощи в сохранении авиапромышленности страны. При чем, с просьбами они обращаются к США.

Так, в начале апреля стало известно, что Россия активно добивается от Соединенных Штатов отмены санкций против гражданской авиации. Ключевым вопросом являлись:

Возобновление поставок запчастей для самолетов западного производства.

Официальное признание ремонтных работ, которые российские авиакомпании вынуждены производить без сертификации производителей.

Как утверждал тогда министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, в США были "заморожены" запчасти для самолетов на почти 500 млн долларов. При этом деньги за низ были уплачены.

Россиянам хотят разрешить летать на 60-летних "ведрах"

Вместе с тем, полеты на 50-летних самолетов еще не самое страшное, что может ожидать россиян. Ведь, как сообщили весно в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ (Росавиация), самолеты Як-40 будут эксплуатироваться не 50, а 60 лет.

Причина же этого все та же – санкции, которые привели к кризису авиаотрасли страны. А потому и было решено увеличить ресурс самолетов – чтобы удовлетворить "потребность эксплуатантов в полетах на этом типе воздушного судна".

"Импортозамещение"не сработало

В то же время, по данным Центра противодействия дезинформации (ЦПИ), российский самолет Sukhoi Superjet 100 до сих пор зависит от иностранных комплектующих. При этом проект его полной локализации постоянно переносится.

Стартовал же он еще в 2014 году – после введения первых санкций против РФ. Российские чиновники периодически заявляли о прогрессе в замене западных деталей отечественными аналогами, однако реализация проекта происходит с огромными задержками.Так:

Первоначально полностью российский Sukhoi Superjet 100 должен был взлететь еще в 2018 году.

Дедлайны постоянно менялись.

Новый срок перенесен на 2026 год.

А это уже свидетельствует о том, что Россия провалила "импортозамещение" в авиаотрасли. Хотя местные власти и пытаются убедить всех в обратном.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, крупнейший польский авиаперевозчик LOT объявил о готовности возобновить рейсы в Украину. Там уверяют, что сделают это в течение 6 недель после того, как наступит устойчивый мир и воздушное пространство будет признано безопасным. Летать же на первом этапе возвращения самолеты будут лишь в два города – Киев и Львов.

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