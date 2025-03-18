Россия провалила "импортозамещение" в авиаотрасли – Sukhoi Superjet 100 до сих пор зависит от иностранных комплектующих, а проект его полной локализации постоянно переносится. Санкции лишили РФ возможности создавать конкурентоспособные самолеты, что ставит под угрозу будущее авиапрома.

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Об этом пишет Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Российские власти пытаются убедить общественность в том, что ее программа "импортозамещения" в авиационной отрасли добивается успехов.

Однако реальность свидетельствует об обратном. Недавний полет якобы полностью российского пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем преподносится как большое достижение, однако большинство комплектующих самолета до сих пор являются импортными. Это еще раз демонстрирует, что санкции нанесли серьезный удар по российскому авиапрому, лишив его доступа к критически важным технологиям.

Проект импортозамещения этого самолета стартовал еще в 2014 году после введения первых санкций против РФ. Российские чиновники периодически заявляли о прогрессе в замене западных деталей отечественными аналогами, однако реализация проекта происходит с огромными задержками. Первоначально полностью российский Sukhoi Superjet 100 должен был взлететь еще в 2018 году, однако дедлайны постоянно меняются, и новый срок перенесен на 2026 год. Основные проблемы:

зависимость от импорта: несмотря на заявления об импортозамещении, многие ключевые компоненты самолета остаются западного производства;

несмотря на заявления об импортозамещении, многие ключевые компоненты самолета остаются западного производства; низкое качество замененных комплектующих: российские аналоги не отвечают международным стандартам безопасности и надежности;

российские аналоги не отвечают международным стандартам безопасности и надежности; проблемы с российскими двигателями: даже те детали, которые были "заменены", имеют серьезные технические недостатки, которые ставят под угрозу безопасность полетов.

Санкции Запада после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году существенно усложнили развитие российской авиационной отрасли. Европейские и американские компании прекратили поставку запчастей для Sukhoi Superjet 100, что заставило РФ срочно искать замену. Но из-за ограниченных технических возможностей российский авиапром оказался неготов к полной локализации производства.

Более того, даже частичное импортозамещение существенно повышает риск эксплуатации самолета. Известно о многочисленных технических инцидентах с Sukhoi Superjet 100, в том числе аварии, вызывающие человеческие жертвы. Это еще раз подтверждает неспособность российской авиаотрасли создавать конкурентоспособные и безопасные самолеты без доступа к западным технологиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские власти пытаются создать видимость стабильности экономики РФ, хотя на самом деле они слишком перегрелись. Поэтому после окончания войны страну-агрессорку будет ждать жесткое приземление – вплоть до дефолта.

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