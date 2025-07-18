Польская авиакомпания готовится к полетам в Украину: названы срок и города

Крупнейший польский авиаперевозчик LOT объявил о готовности возобновить рейсы в Украину. Там уверяют, что сделают это в течение 6 недель после того, как наступит устойчивый мир и воздушное пространство будет признано безопасным. Летать же на первом этапе возвращения самолеты будут лишь в 2 города – Киев и Львов.

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Об этом сообщает avianews.com. Отмечается: летать самолеты будут из столицы Польши – Варшавы.

"Позднее сеть маршрутов может быть расширена на те региональные аэропорты Украины, инфраструктура которых будет восстановлена. Кроме этого, польская авиакомпания рассматривает возможность запуска рейсов в Украину из регионов Польши", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: для полетов в Украину LOT намерена задействовать 4 современных самолета Boeing 737 MAX 8, каждый из которых рассчитан на 186 пассажиров. При этом в компании ожидают, что:

Ежегодный пассажиропоток на украинском направлении может достичь 800 тыс. человек.

Значительная часть спроса будет обеспечена благодаря украинской диаспоре в Польше – ведь ныне "там проживает свыше 1,5 млн граждан Украины".

Возможно ли возобновление полетов в Украине

В то же время, отмечают аналитики, украинские аэропорты не работают с 24 февраля 2022 года – момента, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украины. Ныне они:

Находятся в режиме заморозки.

Финансируются на минимальном уровне.

"Из-за этого запуск аэропортов может потребовать недель если не месяцев. Это время потребуется для поиска финансирования, проверки оборудования и ремонтов", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ирландский лоукостер Ryanair сообщили о готовности вернуться в Украину после войны и перевезти миллионы пассажиров. Однако взамен компания требует от аэропортов агрессивных скидок на аэропортовые сборы.

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