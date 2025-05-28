Дефицит запчастей добивает авиакомпании России: крупнейший частный перевозчик начал отменять рейсы

Российская авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") начала отменять рейсы из-за отсутствия запчастей к самолетам. Этот перевозчик является крупнейшей частной авиакомпанией в РФ. Причиной дефицита деталей стали санкции против РФ, введенные в ответ на начало агрессивной войны против Украины.

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Так, S7 Airlines уже отменила рейсы из Новокузнецка в Москву и на ряде других маршрутов. Тяжелую ситуацию публично – во время прямой линии – признал губернатор Кемеровской области Илья Середюк, сообщили российские СМИ.

Он, в частности, заявил, что многие лайнеры "Сибири" были закуплены за рубежом. А поэтому после введения авиасанкций за вторжение России в Украину обслуживать эти самолеты "стало сложно".

По словам Середюка, теперь S7 вынуждена "беречь ресурс" и ждать поставку запчастей "по другим схемам". Какие схемы он имеет ввиду, российский чиновник не уточнил.

Интересно, что в самой S7 ранее не признавались, что имеют проблемы с запчастями. Причиной отмены популярных рейсов там называли "сезонное перераспределение парка воздушных судов и оптимизацию расписания".

Как свидетельствуют данные портала Flightradar24, парк авиакомпании "Сибирь" состоит из 104 самолетов, 68 из которых – Airbus, т.е. суда европейского производства. При этом, по данным росСМИ, с 2023 года простаивают восемь таких самолетов, а еще 49 были выведены в резерв за 2024 год.

После введения западными странами авиационных санкций в 2022 году Россия постепенно остается без самолетов. Аналитики подсчитывали, что к 2024-му количество пригодных к полетам самолетов в крупнейших российских авиакомпаниях снизилось до 693 единиц. Больше всего самолетов выбыло из эксплуатации у государственной авиакомпании "Россия", входящей в группу "Аэрофлот".

Российская авиационная отрасль также страдает от серьезных проблем с техническим обслуживанием самолетов. Западные авиагиганты Airbus и Boeing еще в марте 2022 г. прекратили поставку запчастей и технических услуг для российских авиакомпаний. Это привело к тому, что Россия, очень зависит от иностранных самолетов, столкнулась с острым дефицитом запчастей.

Санкции, а также удорожание запчастей привело и к значительному росту стоимости авиаперевозок в России. Так, по последним данным, опубликованным сервисом Tinkoff Travel, средняя стоимость авиабилетов по России в апреле 2025 года выросла на 21% по сравнению с апрелем 2024 года. Средняя цена билета "туда – обратно" по территории РФ в апреле-2025 составила 14,6 тыс. руб. ($162), тогда как в годом ранее года этот показатель находился на уровне 12,1 тыс. руб. Это дополнительно усложняет ситуацию для авиакомпаний страны-агрессора, поскольку рост цен делает авиаперевозки менее доступными для пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, одна из стран Европы уже работает над восстановлением авиасообщения с Украиной. Также аэропорты "Борисполь" и "Львов" сохраняют базовую инфраструктуру, что позволяет рассматривать их как первоочередные объекты для запуска полетов.

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