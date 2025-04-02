Отчаянная попытка спасти отрасль: Россия требует снятия санкций США с гражданской авиации

Россия активно добивается от Соединенных Штатов отмены санкций против гражданской авиации. Ключевым вопросом является возобновление поставок запчастей для самолетов западного производства, а также официальное признание ремонтных работ, которые российские авиакомпании вынуждены производить без сертификации производителей.

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Об этом министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал в комментарии росСМИ. После введения масштабных санкций против России из-за ее вторжения в Украину авиационный сектор страны оказался в затруднительном положении.

Самолеты Airbus и Boeing, составляющие большую часть гражданского флота РФ, потеряли доступ к необходимым деталям, что усложнило их обслуживание и эксплуатацию. По словам Алиханова, у России есть около 500 миллионов долларов "замороженных" запчастей в США, которые уже были оплачены, но не могут быть поставлены из-за санкций. "Мы как представители потребителей заинтересованы в разблокировании этих поставок. Это критически важно для нашей авиационной отрасли", – заявил Алиханов.

Еще одним ключевым требованием Москвы является признание ремонтов самолетов Airbus и Boeing, проводимых российскими компаниями без официального одобрения производителей. Из-за невозможности получения оригинальных запчастей российские авиакомпании вынуждены использовать детали с "серого" рынка или производить их самостоятельно, что ставит под угрозу безопасность полетов.

Алиханов отметил, что Москва хочет добиться международного признания этих ремонтов во избежание возможных санкционных ограничений для своих авиакомпаний за использование неисправных или несертифицированных деталей. По информации NBC, вопрос авиационных санкций может быть вынесен на обсуждение в ходе предстоящих переговоров между Россией и США.

Однако аналитики полагают, что Вашингтон вряд ли пойдет на уступки без существенных политических перемен со стороны Москвы. По мнению экспертов, США могут рассмотреть ослабление ограничений только в случае реального прекращения войны в Украине и выполнения других международных обязательств Россией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Венгрия настаивает на снятии санкций с нескольких российских олигархов, в частности с Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана, аргументируя это юридическими основаниями. Несмотря на некоторые уступки ЕС, большинство санкционных ограничений остается в силе.

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