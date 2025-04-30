Авиаотрасль РФ уже не выдерживает: россиянам хотят разрешить летать на 60-летних "ведрах"

Самолеты Як-40, которые выполняют перевозки по социально значимым маршрутам на северо-западе и Дальнем Востоке России, будут эксплуатироваться не 50, а 60 лет. К такому решению местные власти вынудили санкции и кризис в отрасли гражданской авиации.

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Об этом представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) сообщил росСМИ. Увеличить ресурс самолетов планируют, чтобы удовлетворить "потребность эксплуатантов в полетах на этом типе воздушного судна". В связи с этим до конца года Авиарегистр России подготовит заключение о возможности безопасно эксплуатировать Як-40, срок службы которых превысил 50 лет.

Соответствующие планы подтвердили и в ПАО "Яковлев", которое в 1960-х годах разработало Як-40. Там уточнили, что такое решение будет приниматься в отношении каждого конкретного воздушного судна, исходя из соответствия стандартам касательно прочности, ресурса и коррозии.

Як-40 – это моноплан с низкорасположенным крылом, оснащенный тремя турбореактивными двигателями АИ-25. Серийное производство самолетов прекратилось в 1981 году, а большинство из 15 российских воздушных судов, которые эксплуатируются в РФ сейчас, были выпущены в 70-х годах. Они вмещают до 32 пассажиров и используются для регулярных авиаперевозок в регионах, где аэродромы оснащены короткими грунтовыми взлетно-посадочными полосами, либо как маленький бизнесджет.

Кроме износа, Як-40 еще и дороги в обслуживании. Силовая установка самолета расходует более 1 тонны авиакеросина в час, что значительно больше, чем у более современных судов.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на российскую гражданскую авиацию наложили жесткие международные санкции, запретив поставку новых самолетов и запчастей. На это власти РФ разработали программу "возрождения отечественного авиапрома", которая предполагала выпуск больше тысячи отечественных лайнеров к 2030 году. Но за три года большой войны было выпущено лишь пять самолетов. На этом фоне в начале 2025 года план по выпуску воздушных судов был сокращен в 1,5 раза.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о провале "импортозамещения" в авиаотрасли РФ – Sukhoi Superjet 100 до сих пор зависит от иностранных комплектующих, а проект его полной локализации постоянно переносится. Санкции лишили РФ возможности создавать конкурентоспособные самолеты, что ставит под угрозу будущее авиапрома.

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