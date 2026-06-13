Квартиру 76-летнего пенсионера в Киеве изъяли и продали за долги за коммунальные услуги: теперь её выставили на OLX с наценкой в 800 тысяч

Квартиру 76-летнего киевлянина Ивана Берестецкого продали за долги перед жилищно-строительным кооперативом (ЖСК) "Харчовик-4". Пенсионер годами не платил за коммуналку, кроме того, ему выставляли счета за затопление. У мужчины не было исправного счетчика, поэтому на него списывали и потери воды в доме.

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Размер долга перед ЖСК составил около 800 тыс. грн. А квартиру Берестецкого на СЕТАМ продали за 1 млн грн. Квартиру купил 30-летний Дмитрий Береговой. Он находится за границей, поэтому вместо себя прислал представителей. Теперь эту же квартиру, которую недавно на электронных торгах приобрели за миллион, пытаются продать на OLX уже за 1,8 млн грн.

В Государственной исполнительной службе пенсионеру сочувствуют, однако вынужденно изъяли имущество должника. 76-летний Иван Берестецкий проиграл дважды. Впервые – когда у него за долги забрали единственное жилье, а во второй раз – когда эту же квартиру фактически продали за бесценок. О том, как сработала система исполнения судебных решений и почему пенсионер лишился возможности отстоять свои права, читайте в материале.

Важно: OBOZ.UA не призывает не платить долги за коммуналку. Эффективная система взыскания долгов – важная составляющая правового государства.

Квартиру продали всего за 1 млн грн: теперь продают за 1,8 млн

Впервые о квартире площадью 41 кв.м, которую продают на п-т Генерала Ватутина (Романа Шухевича), 26, OBOZ.UA писал еще в апреле 2026 года. Тогда мы обратили внимание, что жилье у пенсионера забрали за коммунальные долги. Против него открыли 14 исполнительных производств и все – из-за долга перед ЖСК, действующим в его доме.

Квартиру продали на площадке СЕТАМ. Там арестованное за долги имущество может купить любой желающий. В торгах принял участие, в том числе, Береговой Дмитрий Михайлович. Он выиграл торги с небольшой ценой в 1 млн 28 тыс. грн.

Квартиру, которую забрали у пенсионера за долги, уже пытаются продать через OLX. Вещи владельца вынесли (остался только холодильник). Без ремонта, оставив старую кухонную мебель и "цветочные" обои с пожелтевшим от времени фоном ,недвижимость продают уже за 1,8 млн грн.

"Государственный исполнитель пришла с ГСЧС, чтобы выбить ему дверь. Когда вошли, дедушка заплакал. Он говорит: "Что вы наделали?". Все время переживал, что теперь будет жить без двери", – рассказали OBOZ.UA в Государственной исполнительной службе. Чиновники говорят: дедушку им жаль, но они обязаны исполнять решение суда.

"Я даже думаю, что он может и не знать, что его квартиру уже продали. Что сейчас с ним, не знаю. Решение о его принудительном выселении не принимали", – рассказывают исполнители. Как стало известно OBOZ.UA, Ивана Берестецкого из квартиры все же выселили.

OBOZ.UA удалось поговорить с Дмитрием Береговым, который был признан победителем торгов на СЕТАМ. И он опроверг, что продает квартиру. Квартиру выставил на продажу аккаунт на OLX "perfectteam.ua" (риэлторская компания). Ранее Дмитрий Береговый имел открытое ФЛП с основным видом деятельности "Агентство недвижимости". Его профиль до сих пор размещен на rieltor.ua.

Береговой в беседе с журналистом заявил, что в квартире будут проживать его дети. Отметим, Дмитрию 30 лет, его интересы при оформлении документов и общении с государственным исполнителем представляли доверенные лица. Тогда представители объяснили, что Дмитрий находится за границей. Сейчас в собственности Дмитрия более 10 квартир. Все они – из бюджетного сегмента. Это дешевые небольшие квартиры в старом жилом фонде.

В разговоре с OBOZ.UA Дмитрий не отрицал, что находится за пределами страны. "Я сейчас пьян, но мне все равно смешно. Если бы я был трезвым, я бы сейчас разложил по полочкам все ваши нюансы, которые вы мне задаете. И вы бы вообще не поняли, что происходит. Какие у вас еще вопросы? Я же вам сообщил, если у вас есть какие-то журналистские расследования, вы копаете не там. Вы займитесь полицейскими и прокуратурой, которые занимались хуйн**, скажем так", – заявил новый владелец квартиры в разговоре с журналистом.

Что говорят в СЕТАМ

"СЕТАМ – это, по сути, газета. Думаю, этот ответ окончательно расставит все точки над "і". Мы являемся информационной площадкой. Продавцом выступает любой заказчик: орган государственной исполнительной службы, частный исполнитель, банковское учреждение или же физические и юридические лица в случае добровольной продажи. Именно они формируют цену и несут полную ответственность за подготовку имущества и достоверность информации. Мы лишь предоставляем им платформу для размещения объявлений о продаже. Точка . Поэтому за процессы, которые происходили до публикации, мы ответственности не несем", — – рассказал гендиректор СЕТАМ Роман Осадчук.

На вопрос, каким образом квартиру пенсионера в Киеве площадью 42 кв.м оценили в миллион гривен, Осадчук отметил, что Государственная исполнительная служба привлекает эксперта. И именно этот эксперт несет уголовную ответственность за определение оценочной стоимости объекта.

"СЕТАМ не имеет доступа к этим материалам. Мы – информационная газета, где стороны имеют право публиковать сообщения о продаже имущества. Нас создали исключительно для того, чтобы ликвидировать коррупционные риски, которые существовали до 2015 года, когда недвижимость или движимое имущество продавали напрямую через бумажные схемы. Сегодня мы формируем спрос и даем возможность участвовать в торгах каждому – как украинцам, так и гражданам со всего мира", – добавил Осадчий.

К сожалению, на этот раз большого спроса на квартиру не было, поэтому ее купили фактически по минимальной цене. А вернуть жилье будет практически невозможно. Ведь по закону Дмитрий Береговой – является законным владельцем, и теперь государство должно защищать его право собственности. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].