В Киеве у пенсионера забрали квартиру за коммунальные долги: жилье дедушки уже выставили на аукцион

В Киеве на пр. Романа Шухевича, 26 на аукцион выставили квартиру площадью 40,6 кв.м. Жилье арестовали и теперь продают за коммунальные долги. Владелец – 76-летний Иван Берестецкий много лет не платит за коммуналку. Жилищно-строительный корпоратив (ЖСК) "Пищевик-4" подал против пенсионера уже целый ряд исков, открыто 14 исполнительных производств.Из-за значительной суммы долга у киевлянина забирают единственное жилье – квартиру.

Проблема со счетчиком, затопление соседей и большие долги

Жилье Ивана Берестецкого продают через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Квартира находится в доме по адресу пр. Романа Шухевича, 26. Аукцион должен состояться только 16 апреля, но заявки на участие подало уже 16 участников. Все они хотят стать новыми владельцами квартиры дедушки. Стартовая цена – 1 млн 28 тыс. грн. По закону, вырученные средства должны частично направить на выплату долга перед ЖСК за коммуналку. Остальные – должны вернуть пенсионеру.

"Согласно данным реестровых книг коммунального предприятия Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации" кв. 384 в д. 26 на просп. Романа Шухевича (быв. просп. Генерала Ватутина) в г. Киеве на праве частной собственности зарегистрирована за должником на основании свидетельства о праве собственности, выданного 11.01.1997 Главным управлением жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации. Квартира состоит из 1-й комнаты, жилой площадью 21,9 кв.м", – говорится на странице СЕТАМ.

Этот случай – уникальный. Такая ситуация, в том числе, следствие действующего закона, которым регулируется учет коммунальных услуг. Так, управляющая компания, ОСМД или ЖСК получают счет от водоканала за всю потребленную домом воду. Далее от этого счета вычитаются показатели квартирных счетчиков. Разница – и вода, которая "потерялась" в доме из-за порывов, отсутствия счетчиков в отдельных квартирах, или махинаций с приборами учета, должна покрываться.

ЖСК "Пищевик-4" подал один из исков к пенсионеру именно для того, чтобы он покрыл разницу между показаниями домового и квартирных счетчиков. В суде представитель ЖСК заявил, что пенсионер ведет асоциальный образ жизни, не контактирует с другими жильцами дома, по его вине происходит затопленеи жилья соседей (его квартира находится на седьмом этаже).

"После предоставления ответчиком доступа к санитарно-техническому оборудованию в своей квартире слесарю-сантехнику ЖСК "Пищевик-4", было установлено, что такое оборудование находится в аварийном состоянии, сантехническое оборудование в квартире не ремонтировалось, некоторые приборы вышли из строя. На устранение неисправностей в квартире ответчика истцом было потрачено 201 161,06 грн, которые ответчик добровольно отказывается возвращать", – говорится в материалах одного из дел против Ивана Берестецкого.

Лишь в этом деле Днепровский районный суд города Киева обязал пенсионера заплатить более 200 тыс. грн за понесенные убытки из-за проблем со счетчиком на воду. И это лишь один из многочисленных исков. Так, еще в 2024-м тот же суд выдал судебный приказ и обязал пенсионера заплатить ЖСК 22,1 тыс. грн долга за обслуживание дома и придомовой территории, 17 тыс. грн – за водоснабжение и водоотвод, 7,4 тыс. грн – коммунальные платежи. В сумме только этот судебный приказ должен был обойтись 76-летнему мужчине в 47 тыс. грн.

Из-за многочисленных проигранных судов, выданных судебных приказов, открытых исполнительных производств на квартиру киевлянина наложили обременение. А сейчас ее выставили на торги и должны продать ради погашения долга перед ЖСК.

Правила взыскания долгов вскоре изменят

В Украине приняли решение, которое вводит автоматическую систему взыскания долгов с блокировкой продажи и переоформления имущества до их погашения. При этом после уплаты задолженности все ограничения будут сниматься автоматически без дополнительных обращений. Но документ не вводит новых норм об изъятии или продаже единственного жилья, отмечали в профильном комитете. Об этом говорится в законопроекте №14005, который 7 апреля 2026 года нардепы приняли во втором чтении и в целом 250 голосами (поименное голосование здесь).

Должники будут попадать в единый реестр, а исполнители будут иметь право арестовывать счета и имущество. Такая система действует и сейчас, но с определенными сложностями. При том эти сложности есть как и с принудительным исполнением судебных решений, так и с, например, снятием ареста со счетов.

Документ вводит следующие изменения:

через автоматизированную систему исполнительного производства исполнители смогут получать информацию от госорганов, банков;

Единый реестр должников будет связан с другими реестрами, будет легче увидеть имущество должника;

продать или переоформить имущество должника не получится (только если он продает его для погашения долга);

как только долг оплачивается, информация о человеке удаляется из единого реестра должников;

арестовать единственное жилье можно будет, если сумма долга превышает 50 минималок – 432,3 тыс. грн. Сейчас существует ограничение в 20 минималок – 172,9 тыс. грн.

Частный исполнитель в Киеве Анатолий Телявский в комментарии OBOZ.UA назвал законопроект "очередным проборжническим законом". Например, введено понятие защищенной категории лиц – военнослужащие. Их единственное жилье защищено от принудительного взыскания, несмотря на сумму долга.

"Только на четвертый год войны наконец был поднят вопрос о защите военнослужащих в исполнительном производстве от обращения взыскания на их единственное жилье. Речь идет о случаях, когда в собственности военнослужащего есть только один объект жилой недвижимости", – рассказывает исполнитель.

Но чтобы имущество военного не трогали, ему надо будет подать заявление к исполнителю. Если же взыскание на единое имущество уже начали, государственный или частный исполнитель обязан не позднее следующего дня остановить такие действия.

Правда, есть определенные ужесточения в пользу исполнителей. Теперь они смогут в счет погашения долга взимать средства с депозита. Сейчас, пока эта норма закона не действует, далеко не все банки позволяют исполнителям арестовывать депозитный счет должника.

Могут ли арестовать и продать за долги жилье

После ареста квартиру должника могут продать на публичных торгах. Сейчас по всей стране запланировано 237 торгов по продаже жилой недвижимости. В основном это квартиры в валютной ипотеке.

Но есть случаи, когда квартиру конфискуют по решению суда. Например, сейчас в Каменском Днепропетровской области продается 1/8 часть трехкомнатной квартиры. Владелица этой доли в квартире осуждена за распространение наркотиков (ст 307 УКУ). Эта статья предусматривает конфискацию всего принадлежащего осужденной имущества. Поэтому, ее долю, вероятно, в родительской квартире теперь продают.

В Хмельницком на аукционе будут пытаться продать половину дома на ул. Ивана Веретко. Эту недвижимость купили еще в 2008-м по ипотеке. Тогда большинство ипотек давали в валюте, а после резкого скачка курса доллара тысячи украинцев не смогли вернуть долги.

На странице лота размещено фото только с улицы. Вероятно, во время описи имущества пока еще владельцы половины дома внутрь никого не пустили. Часто "с боем" приходится прорываться в купленное имущество также и новым владельцам.

Единственный способ быть защищенным от ареста имущества – не накапливать долги и вовремя платить за коммуналку, а также возвращать кредиты.