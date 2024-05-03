"Король контрабанды", чиновники и бизнесмены: ВАКС вынес решения по фигурантам дерзкой схемы на Черновицкой таможне

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и Апелляционная палата ВАКС вынесли ряд решений по делу о масштабных хищений на Черновицкой таможне – на 290 млн грн. В частности, к четырем фигурантам, включая соорганизаторов схемы Николая Салагора и Юрия Кушнира, применены меры пресечения, трое из них арестованы. Еще двое дельцов объявлены в розыск, в т.ч. подсанкционный "король буковинской контрабанды" Александр Еремийчук. В целом по делу проходят 11 участников преступной организации.

О последнем решении Апелляционной палаты ВАКС сообщил 3 мая журналист Олег Новиков. В частности, суд оставил под стражей:

соорганизатора дела, бывшего начальника Черновицкой таможни Николая Салагора с возможностью внесения 60 млн грн залога;

с возможностью внесения 60 млн грн залога; участника схемы Игоря Савко с возможностью внести 6,05 млн грн залога;

с возможностью внести 6,05 млн грн залога; действующего заместителя начальника таможенного поста "Черновцы" Черновицкой таможни Николая Никулеску с альтернативной в 10 млн грн залога.

Кроме того, недавно суд применил к другому соорганизатору дела подсанкционному бизнесмену, экс-депутату Черновицкого областного совета Юрию Кушниру – меру пресечения в виде залога в размере 83,26 млн грн (без ареста). Его обязали сдать паспорта и соблюдать другие обязанности. Еще двое фигурантов дела объявлены в розыск:

подсанкционный контрабандист Александр Еримийчук ;

; предприниматель Андрей Ремарчук.

Юрий Кушнир – известный черновицкий бизнесмен. Он является основателем фирмы "Черновицкий завод строительных материалов", охранного агентства "Сокол" и еще 7 фирм. Еще во 2 компаниях он числится бенефициаром. В 2010 году Кушнир стал депутатом Черновицкого областного совета от "Партии регионов".

Кушнир с апреля 2021 года находится под санкциями, которые СНБО ввела против контрабандистов. Отмечается, что Кушнир, кроме гражданства Украины, имеет гражданство Румынии.

Также Кушнир с 2020 года фигурирует еще в одном громком деле – о взятке экспредседателя облсовета Ивана Мунтяна. Следствие утверждает, что Кушнир дал Мунтяну 180 тыс. долл. за передачу в аренду коммунального санатория. В том же деле "засветился" и нынешний замглавы таможенного поста "Черновцы" Николай Никулеску.

Николай Салагор наряду с Кушниром считается соорганизатором схемы. Еще в 2019 году во время совещания на КПП "Ужгород" президент Владимир Зеленский призывал Салагора написать заявление об увольнении. Чиновник этого не сделал.

Салагор находился в конфликте с тогдашним губернатором Буковины Александром Фищуком. Салагор обвинял Фищука и его бывшего зятя в контрабанде. В ответ Фищук заявлял, что невиновен, а взамен имеет доказательства причастности Салагора к незаконным сделкам на границе.

Позже, в конце года, Салагора своим приказом уволил "с негативной характеристикой" тогдашний и.о. председателя Государственной фискальной службы Денис Гутенко. Таможенник после этого попытался вернуться на должность через суды.

Игорь Савко считается членом преступной организации. Его также подозревают в организации избиения журналистов, пытавшихся разоблачить коррупционную схему на Черновицкой таможне. "По данным следствия, он это сделал во исполнение указания Салагора", – отмечал Новиков.

Александр Еримийчук, он же "Слон", известен как влиятельный организатор контрабанды подакцизных товаров через украинскую-румынскую границу в страны Европейского Союза. Он является основателем предприятия "Вип ком". По данным СМИ, его брат – экспрокурор Кицманского района Николай Еримийчук.

Еримийчук еще один фигурант санкционного "списка контрабандистов" СНБО. Он, как и Кушнир, также предположительно имеет гражданство Румынии. В 2021 году Зеленский лишил его украинского гражданства. Бизнесмен в суде требовал отменить это решение и снять санкции. По делу Черновицкой таможни Еримийчук объявлен в розыск.

Андрей Ремарчук также находится в розыске. Это бизнесмен, учредитель предприятия "Жесар". По данным следствия, он вместе с Еримийчкуом и таможенниками с 2016 по 2019 годы участвовал в разработке схемы "серого импорта" – ввоза в Украину товаров с заменой кодов украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Хищения на Черновицкой таможне: как работала схема

По данным следствия, в течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на границе Украины и Румынии грузовыми автомобилями ввозились товары на основании поддельных документов. Речь идет о таможенном посте "Вадул – Сирет". Схема привела к нанесению государству убытков на 290 млн грн в виде недополученных налогов.

При этом применялись заниженные ставки ввозной пошлины, в том числе нулевые. Новиков уточнил, что участники организовали незаконный ввоз высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их "товарами прикрытия" (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

"В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись как пустые. Руководством таможни был обеспечен внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров "группы прикрытия", – рассказали в САП.

Как сообщал Новиков, в дальнейшем транспорт ехал на склады предпринимателей. Там высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них "товары прикрытия" доставляли на таможенный пост "Черновцы" для оформления и уплаты заниженных платежей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ВАКС избрал меры пресечения по делу о масштабном хищении бюджетных средств на Херсонщине, которое организовали во время техобследования объектов, поврежденных в результате агрессии РФ. При этом суд отказался взять под стражу директора департамента развития территорий Херсонской ОВА Светлану Васину, которую отпустили под 800 тыс. грн залога с возложением обязанности сдать загранпаспорт и прибывать по первому вызову.

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