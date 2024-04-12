Многомиллионная схема хищений на Херсонщине: ВАКС отказался взять под стражу чиновницу ОВА

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения в деле о масштабном хищение бюджетных средств на Херсонщине, которое организовали во время техобследования объектов, поврежденных в результате агрессии РФ. При этом суд отказался взять под стражу директора департамента развития территорий Херсонской ОВА Светлану Васину, которую отпустили под 800 тыс. грн залога с возложением обязанности сдать загранпаспорт и прибывать по первому вызову.

О решении ВАКС сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). Отмечается, что ВАКС избрал меры пресечения трем участникам схемы завладения миллионными средствами:

к директору департамента Херсонской ОВА – залог в размере 800 тыс. грн;

и директору частной компании – 500 тыс. грн залога;

к владелице частной компании – содержание под стражей с альтернативой внесения 1,5 млн грн залога.

Имена в сообщении САП не указаны, однако по данным журналиста Олега Новикова речь идет именно о Васиной. "Высший антикоррупционный суд отказался взять под стражу директора департамента развития территорий Херсонской ОВА Светлану Васину", – сообщил он.

Новиков также уточнил, что под стражу с возможностью внесения залога была взята владелица компании ООО "Строительные технологии Юг" Марина Балан. Третий фигурант, по данным журналиста, – директор той же фирмы Валентин Балан (вероятно, отец Марины).

По данным следствия, глава одного из департаментов Херсонской ОВА в сговоре с собственником и руководителем частного общества организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы и т.п.) в более чем 15 раз. Таким образом, договор заключили на сумму более 9,9 млн грн, а фактически предоставленные услуги стоили 534 тысяч гривен. В результате участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета министров на сумму более 7,7 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили трех человек, причастных к нанесению 3,2 млн убытков стратегическому государственному предприятию, которым ранее руководил Госкосмос. Схема привела к 2,3 млн грн прямого ущерба, а еще 853 тыс. грн являются упущенной выгодой.

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