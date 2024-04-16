В Украине вскрыли дерзкую схему многомиллионных хищений на таможне: среди подозреваемых – депутат и чиновники

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявили на Черновицкой таможне коррупционную схему, которая привела к нанесению государству убытков на 290 млн грн в виде недополученных налогов. О подозрении сообщили 11 участникам преступной организации, в т.ч. бывшему начальнику таможни, экс-депутату Черновицкого областного совета и еще двум чиновникам таможни.

Один соорганизатор и четыре участника преступной организации задержаны. Об этом сообщили в САП 16 апреля, не называя имен. Однако, по данным журналиста Олега Новикова, по этому делу ранее фигурировали:

бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еремийчук;

экс-начальник Черновицкой таможни Николай Салагор;

экс-чиновники этой таможни Геннадий Поцелуйко и Николай Николеску и другие.

Отмечается, что преступная организация состояла из трех групп, которые действовали на Черновицкой таможне. "Участниками преступной организации был внедрен ряд схем уклонения от уплаты таможенных платежей, реализация которых нанесла ущерб на общую сумму почти 290 млн грн в виде неуплаченных налогов", – сообщили в САП.

Расследование проводится с международным содействием. В частности, благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии были получены основные доказательства по делу и установлен нанесенный ущерб, заявили в САП.

Как работала схема на Черновицкой таможне

По данным следствия, в течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на границе Украины и Румынии грузовыми автомобилями ввозились товары на основании поддельных документов. По данным Новикова, ресь идет о таможенном посте "Вадул – Сирет".

При этом применялись заниженные ставки ввозной пошлины, в том числе нулевые. Новиков уточнил, участники организовали незаконный ввоз высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их "товарами прикрытия" (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

"В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись как пустые. Руководством таможни был обеспечен внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров "группы прикрытия", – рассказали в САП.

Как сообщил Новиков, в дальнейшем транспорт ехал на склады предпринимателей. Там высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них "товары прикрытия" доставляли на таможенный пост "Черновцы" для оформления и уплаты заниженных платежей.

В ведомстве отметили, что схемы действовали длительное время, а их участники "вели себя цинично и вызывающе". В частности, когда журналисты пытались разоблачить деятельность преступной организации, руководство таможни организовало их избиение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ВАКС избрал меры пресечения в деле о масштабном хищение бюджетных средств на Херсонщине, которое организовали во время техобследования объектов, поврежденных в результате агрессии РФ. При этом суд отказался взять под стражу директора департамента развития территорий Херсонской ОВА Светлану Васину, которую отпустили под 800 тыс. грн залога с возложением обязанности сдать загранпаспорт и прибывать по первому вызову.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!