Китай из-за санкций прекратил финансирование совместного с Россией угольного проекта: что происходит

Китай из-за санкций против России заморозил часть трансграничных платежей стране-агрессору. Российско-китайский проект разработки Зашуланского угольного месторождения на Забайкалье остался без финансирования.

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Об этом заявил гендиректор российского холдинга "Эн+Групп" Владимир Колмогоров. Разработку месторождения на паритетной основе ведут китайская CHN Energy и российская компания "Разрезуголь" указанного холдинга.

Колмогоров уточнил, что заморозка финансирования связана с санкциями против России и "китайские партнеры опасаются, что вопрос не будет решен быстро".

"Эн+" весной этого года вложил в разработку Зашуланского месторождения 50 млрд руб. В частности, планировалось построить инфраструктуру, дороги к месторождению, создать железнодорожную станцию. Россияне вместе с китайцами надеялись еще до конца 2027 года выйти на добычу 5 млн т энергетического угля марок Д, ДГ и Г в год.

О разработке Зашуланского месторождения РФ и КНР начали говорить еще в 2014 году. На самом же деле, кроме разговоров, российская сторона ничего не делала. С 2017 года в РФ заявили, что "проект на паузе" из-за "мирового падения цен на энергетический уголь".

Так или иначе, но с паузы проект был снят в 2021 году. При этом россияне за все время не построили на месторождении соответствующей инфраструктуры и даже не начали добычу угля.

Как сообщал OBOZ.UA, российские банки потребовали от импортеров письменные гарантии приема платежей китайскими банками из-за риска вторичных санкций. Дело в том, что более 98% китайских банков отказываются принимать платежи из России.

Это ставит российский бизнес перед серьезными вызовами.

Ранее стало известно, что из-за международных санкций все крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через несколько месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже самый крупный союзник РФ.

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