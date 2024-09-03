Китай закручивает гайки для Кремля: российские компании жалуются на новые сложности

Российские банки потребовали от импортеров письменные гарантии приема платежей китайскими банками из-за риска вторичных санкций, что усложняет международные расчеты. Более 98% китайских банков отказываются принимать платежи из России, что ставит российский бизнес перед серьезными вызовами.

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Об этом пишут росСМИ. Ситуация стала особенно критической после декабря 2023 г., когда США ввели вторичные санкции, что существенно ограничили возможности проведения платежей из России в Китай.

В ответ китайские банки начали массово отказываться от приема денег с российских счетов, что создало серьезные проблемы для импортеров, пытающихся продолжать торговлю с КНР.

Столкнувшись с усилением санкций и опасениями, что китайские банки могут отказать в приеме платежей, российские банки, еще сохранившие возможность прямого перевода средств в Китай, начали вводить новые требования. Теперь для перевода импортеры должны предоставить письменные заверения от китайской стороны о том, что деньги будут приняты.

Эта процедура включает в себя предварительное согласование условий платежа между российскими и китайскими партнерами. Китайский поставщик обращается в свой банк, предоставляет подробную информацию о сделке и спрашивает, возможен ли прием денег. Если китайский банк дает положительный ответ, поставщик передает эту информацию российскому партнеру, который, в свою очередь, предоставляет соответствующее письменное подтверждение своему банку в России.

Одной из главных причин отказов китайских банков принимать платежи из России является риск попасть во вторичные санкции США. Из-за этого многие китайские кредитные организации, особенно крупные, просто возвращают поступающие из России средства. Такая практика создает серьезные трудности для российских бизнесменов, поскольку возврат средств является длительной процедурой, которая может привести к финансовым потерям из-за валютной конвертации и нестабильности обменных курсов.

По словам экспертов, таких как председатель Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев и гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин, эта проблема становится все более массовой и может значительно усложнить деятельность российских импортеров. Не все китайские поставщики могут уточнить детали платежа по частным каналам в банках.

По словам генерального директора юрфирмы SinoRuss Сурану Раднаеву, такая практика неофициальна, и в серьезных банках никто не может дать никаких гарантий по прохождению платежа. Многое зависит от категории товара, суммы сделки и самого получателя в России.

Это ставит малый бизнес в еще более сложное положение, поскольку крупные компании могут иметь больше ресурсов и возможностей для установления таких контактов и получения необходимых гарантий. Более 98% китайских кредитных организаций пока не обрабатывают платежи из России, что делает торговлю между странами почти невозможной без привлечения посредников или использования сложных схем обмена.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за международных санкций крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через несколько месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже самый крупный союзник РФ – Китай.

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