От России отвернулся даже Китай: Пекин отказался спасать ключевые сектора промышленности РФ

Из-за международных санкций крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через пару месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже крупнейший "союзник" РФ – Китай.

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Как пишут росСМИ, об этом говорится в коллективном письме министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову от 20 крупных промышленных компаний. В их число попали представители автомобилестроительной, строительной отраслей и производители бытовой техники.

В частности речь идет о полиметиленфенилизоцианатах (МДИ) – эти вещества используются в производстве монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, комплектующих холодильников и автозапчастей. Российская экономика полностью зависела от импорта МДИ, а заменить его в большинстве сфер применения нечем.

В связи с 14-ым пакетом санкций, который Европейский Союз принял из-за полномасштабной российской агрессии против Украины, поставки этого вещества прекратились. Отгрузки прекратили не только поставщики из "враждебных" США, Европы и Японии, но и "дружественный" Китай – ранее о полной остановке поставок в Россию объявила компания Wanhua Chemical Group, которая является крупнейшим производителем МДИ в стране.

Россия пыталась бесполезно договориться о поставках с саудовской компанией Sadara Chemical. Несмотря на то, что Саудовская Аравия не присоединилась к санкционному режиму в отношении РФ, возможность отгрузок в Россию компания не подтвердила.

Ситуация для россиян усложняется тем, что у МДИ очень ограниченный срок хранения, поэтому импортеры не могут создать запас этого компонента. Имеющихся запасов хватит лишь на два месяца, а возможности наладить серые схемы очень ограничены.

"Это решение стало потрясением для отрасли, так как с учетом ограниченности складских запасов у участников рынка и ограниченного срока хранения МДИ сохранение данной ситуации в течение нескольких ближайших месяцев повлечет за собой риски остановки и банкротства действующих производств", – говорится в письме. Местные эксперты это подтверждают и говорят, что в связи с происходящим на рынке уже началась паника.

Стоит отметить, что в РФ 10 лет пытались наладить собственное производство МДИ – этот пункт включили в программу развития промышленности еще в 2014 году. По состоянию на 2024 года ни один полноценный завод в стране так и не построили, а тот МДИ, который все же производят в России, непригоден для применения в бытовой технике.

На этом фоне представители промышленных компаний просят правительство РФ срочно решить вопрос с Китаем по возобновлению приема заказов на МДИ и помочь договориться с Саудовской Аравией. Они также указывают на необходимость решить проблемы с проведением оплаты за МДИ в банках Китая.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за санкций Москва не сможет обслуживать объекты своей энергетической инфраструктуры, поэтому будет вынуждена их отключать либо они начнут сами выходить из строя. На этом фоне в ближайшие годы столице РФ угрожает дефицит электроэнергии.

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