Инкассаторов Ощадбанка задержали в Венгрии после "отказа" заплатить другу Орбана – Telex

Венгрия задержала инкассаторов Ощадбанка после того, как транспортировку денег и золота из Австрии в Украину было решено осуществить без привлечения многолетнего посредника – компании Criterion. Эту фирму связывают с Иштваном Гаранчи, которого венгерские медиа называют "близким другом" премьер-министра страны Виктора Орбана.

Об этом говорится в материале Telex. Его авторы отмечают: Criterion в течение многих лет "перевозила между Венгрией и Украиной деньги, отправленные в Украину из австрийского Raiffeisen".

"О таких перевозках знали венгерские власти – в т.ч., полиция и Национальная налогово-таможенная служба. Специалисты компании регулярно согласовывали свои действия с компетентными органами, проводилось множество таких консультаций", – рассказывают аналитики.

При этом подчеркивается: сами перевозки налички были полностью законными. Ведь в противном случае "компания и участвующие стороны не могли бы заниматься такой деятельностью".

"Во время каждой перевозки обычно ехали минимум два инкассаторских автомобиля, а иногда четыре-пять. Все, кто организовывал перевозку – и власти тоже – знали, что эти деньги направляются в Украину", – говорится в материале.

В то же время, подчеркивается, последнюю транспортировку средств было решено провести без привлечения Criterion. Причина же такого решения, по словам аналитиков, пока неизвестна.

"Некоторые банки работают только с одной компанией в конкретном регионе, другие – нет. Возможно, у Raiffeisen не было эксклюзивного подрядчика, поэтому могла использоваться альтернативная схема. Так появились украинские автомобили по заказу Ощадбанка", – допускают авторы материала.

Вместе с тем, признают аналитики, не исключено, что теперь перевозка наличности из Европы в Украину не будет осуществляться через Венгрию. Что может ударить по самой стране – ведь потенциально "нанесет ущерб прибыльному сектору".

Что предшествовало

Напомним: 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского Ощадбанка вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов Ощадбанка. Впоследствии их депортировали из страны.

Как сообщал OBOZ.UA, также правительство Венгрии дало согласие на возвращение Ощадбанку арестованных инкассаторских автомобиля. Однако деньги и золото возвращены не будут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!