Швеция закрыла дело о подрыве российских "Северных потоков": названа причина

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу о подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Причина – отсутствие юрисдикции шведского суда по делу.

Об этом проинформировала пресс-служба Шведской прокуратуры в среду, 7 февраля. Страна проводила расследование саботажа на газоводах с 26 сентября 2022 года.

Основной целью предварительного расследования было выяснить, были ли граждане Швеции причастны к этому преступлению и использовалась ли шведская территория для его совершения. В настоящее время предварительное расследование достигло такой стадии, что органы власти имеют полную картину происшествия и не выявлено никаких признаков причастности Швеции или шведских граждан к нападению.

Дальнейшее следствие было остановлено, ведь прокуратура считает, что Швеция не имеет юрисдикции над дальнейшим расследованием дела. "Подводя итог, шведское предварительное следствие смогло отвергнуть и подтвердить обстоятельства, которые в совокупности приводят к выводу, что больше нет оснований для продления шведского предварительного следствия, поскольку можно предположить, что шведский суд не имеет юрисдикции", – говорится в заявлении.

Что известно о подрыве "Северных потоков"?

Подрыв трех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года. В результате газопровод фактически был приведен в негодное для использования состояние.

Германия, Швеция и Дания начали расследование инцидента, который вскоре был признан саботажем. В Германии считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" взорвали дистанционно с помощью выпущенного с корабля устройства. При этом главный подозреваемый – Россия. Сама же РФ ожидаемо обвинила в этих диверсиях Запад и Украину.

Ранее глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген, много лет являвшийся советником по внешнеполитическим вопросам эксканцлера Германии Ангелы Меркель, заявил, что наибольшей ошибкой ее последнего правительства был газопровод "Северный поток-2".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова "хоть завтра" начать снабжение газа неповрежденной нитью "Северного потока-2 ". При этом он уточнил, что речь идет о 27,5 млрд. кубометров топлива, и даже попытался "продать" этот газ Германии.

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