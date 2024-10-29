Хватило бы на 1,5 года войны: сколько миллиардов ЕС заплатил России

Страны Европейского Союза (ЕС) декларируют свою поддержку Украины в войне с Россией, вводят санкции против энергетического сектора РФ и снизили свою зависимость от российской нефти и газа. Впрочем, средств, которые они уже заплатили за эти ресурсы, стране-агрессорцы хватило бы более чем на 1,5 года ведения войны.

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Согласно данным агентства Top Lead, с начала полномасштабной агрессии Евросоюз приобрел российские энергоносители на 204 млрд евро. Учитывая, что один день войны в Украине стоит России 363,3 млн евро, энергетический импорт ЕС обеспечил России более 560 дней агрессии.

Почти три четверти всех средств, которые заработала страна-агрессорка, продавая энергоносители в ЕС, ей уплатили 10 стран. Крупнейшими потребителями российских углеводородов с 24 февраля 2022 года по 19 октября 2024 года оказались:

Германия – 28,7 млрд евро;

Италия – 19,3 млрд евро;

Нидерланды – 18,8 млрд евро;

Венгрия – 17,5 млрд евро;

Франция – 15,8 млрд евро;

Бельгия – 14,9 млрд евро;

Словакия – 11,8 млрд евро;

Греция – 11,4 млрд евро;

Польша – 11 млрд евро;

Испания – 10,7 млрд евро.

Соответственно, средств, которые Германия заплатила за российские энергоносители, хватило бы для покрытия военных расходов России в течение 79 дней агрессии против Украины. Еще 53 дня "профинансировала" Италия, 52 дня – Нидерланды, 48 дней – Венгрия, а 44 дня – Франция.

Следует отметить, что Украина не будет продолжать транзитное соглашение с Россией по газу по истечении срока ее действия в конце 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль и призвал все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из России.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по словам еврокомиссарши по энергетике Кадри Симсон, Европейский Союз готов окончательно отказаться от поставок российского газа после завершения соглашения о его транзите через Украину, поскольку зависимость ЕС от российского топлива за время полномасштабного вторжения в Украину снизилась втрое – со 150 млрд до менее 50 млрд кубометров газа. В целом с 2022 по 2024 год европейцы снизили свое потребление газа на 18%.

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