Заявки на транзит российского газа через Украину в ЕС выросли в октябре 2024 года, достигнув 42,13-42,36 млн. куб. м в день. Однако после 2024 года Украина не планирует продлевать контракт на транзит, что может существенно повлиять на газоснабжение Европы.

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Об этом говорится в информации компании "Оператор ГТС Украины". По информации компании, заявленное Россией количество газа для прокачки через украинскую ГТС в течение второй недели октября 2024 несколько возросло по сравнению с предыдущим периодом.

Согласно данным ОГТСУ, в период с 8 по 14 октября 2024 г. заявки на транзит российского газа достигли показателей в диапазоне 42,13-42,36 млн куб. м в день. Для сравнения, в первой неделе октября (с 1 по 7 октября) этот показатель составил 42-42,26 млн. куб. м в день. Это свидетельствует о небольшом, но стабильном увеличении объемов прокачки газа через украинскую ГТС, остающихся в пределах традиционных показателей для 2023-2024 годов.

Транзит российского газа через Украину остается критически важным элементом энергетических связей между Россией и Европейским Союзом, хотя количество прокачанного газа испытало колебания за последние годы. За первые 8 месяцев 2024 года объем транзита увеличился на 8%, достигнув 10,3 млрд. куб. м. Однако общий объем транзита в 2023 году сократился на 28,5% по сравнению с 2022 годом, составив 14,65 млрд куб. м.

Важным фактором в этой сфере является контроль над ключевыми газовыми станциями. К примеру, в августе 2024 года Вооруженные Силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа", через которую идет значительная часть транзита российского газа в Европу. После этого объем транзита уменьшился на 6%, достигнув 37,25 млн. куб. м в сутки, что явилось самым низким показателем с мая 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что по истечении контракта на транзит российского газа в 2024 году Украина не планирует его продлевать. Это может оказать существенное влияние на энергетический ландшафт Европы и создать новые вызовы для стабильности газоснабжения. В настоящее время украинская ГТС продолжает работать, однако ожидания будущих договоренностей становятся все более важными как для России, так и для Европы, поскольку существует риск значительного сокращения поставок газа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией по газу по истечении срока его действия в конце 2024 года. Ведь стратегической целью Украины является избавить РФ от доходов от продажи углеводородов, которые и затем направляет на войну с самой Украиной.

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