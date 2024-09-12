Готовились годами: в ЕС резко отреагировали на завершение транзита газа из РФ через Украину

Европейский Союз готов окончательно отказаться от поставок российского газа после завершения соглашения о его транзите через Украину. Поскольку зависимость ЕС от российского топлива за время полномасштабного вторжения в Украину снизилась в три раза.

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Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она подчеркнула, что это позволит положить конец десятилетиям зависимости Европы от российского ископаемого топлива.

"Раньше мы ежегодно импортировали из России 150 миллиардов кубометров газа, а сейчас менее 50. Наша зависимость от России упала с 45% в 2021 году до 15% в прошлом году", – добавила Симсон.

Она также отметила, что Евросоюз уже подготовился к следующему холодному сезону и заполнил свои газохранилища до целевого показателя в 90% еще 19 августа, то есть более чем за два месяца до законодательно установленного уровня – 1 ноября. Кроме того, с 2022 по 2024 год европейцы снизили свое потребление газа на 18% – это также превышает предварительно установленную цель.

"Мы остаемся полностью привержены постепенному отказу от российского газа, что может быть достигнуто, не ставя под сомнение энергобезопасность поставок Европы. Как первый шаг, вместе с государствами-членами мы готовились к завершению соглашения о транзите газа через Украину. Мы это делаем уже несколько месяцев. Мы начали готовиться два года тому назад. ЕС готов жить без этого российского газа, поступающего транзитом через Украину", – резюмировала Кадри Симсон.

Следует отметить, что контракт на транзит российского газа через Украину в Европу был продлен в 2019 году – он действует в течение 5 лет, поэтому его срок истекает в 2024 году. Основными покупателями до сих пор остаются Словакия и Австрия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия отказалась быть посредником в переговорах по транзиту российского газа в Европейский Союз (ЕС) через Украину. В министерстве экономики Германии считают, что сейчас "это дело сугубо Украины", и ФРГ готова принять любое решение.

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