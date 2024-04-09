ЕС одобрил беспошлинный экспорт агропродукции из Украины, но с предохранителями для европейских фермеров

В понедельник, 8 апреля, члены Европарламента и председатель Совета договорились о приостановлении импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз еще на год, до 5 июня 2025 года. В то же время будут реализованы усиленные меры по защите европейских фермеров.

Об этом сообщили на сайте Европейского парламента. Такое решение в ЕС было принято, чтобы поддержать Украину в условиях агрессии со стороны РФ.

Там отметили, что эти меры по либерализации торговли помогут стабилизировать украинскую экономику и будут способствовать постепенной интеграции страны во внутренний рынок ЕС.

"Если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС возникнут значительные сбои из-за украинского импорта, например, пшеницы, регламент гарантирует, что Комиссия может принять быстрые меры и применить любые меры, которые сочтет нужным", – сказано в сообщении.

Гарантии для европейских фермеров

Отмечается, что экстренное торможение может быть запущено для особо чувствительных сфер сельского хозяйства – речь идет об экспорте украинской птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.

Если импорт этих продуктов в ЕС превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021 года и в течение 2022 и 2023 годов, пошлины будут повторно введены. Кроме того, Комиссия обязуется усилить мониторинг импорта зерна, в частности, пшеницы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Варшаве состоялись переговоры между украинской и польской стороной по разблокированию границы. Речь идет о 2 видах переговоров: с Еврокомиссией по ограничению ввоза некоторой сельскохозяйственной продукции, а также с Польшей, которая полностью запрещает ввоз украинских культур.

Тем временем Украина и Венгрия договорились о расширении пропускной способности на границе. Речь идет об открытии нового п.п. "Великая Паладь – Надьгодош", а также разрешение пустым грузовикам пользоваться пунктом "Лужанка – Берегшурань".

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